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他婚戒不見祭10萬懸賞！台中人深夜衝了 翻草叢、鑽水溝仍遍尋不著
結婚戒指對於夫妻來說是十分重要的物品。台中一名男網友的婚戒不見了，著急祭出10萬懸賞，高額賞金吸引不少民眾深夜尋寶，有人在遺失地點地毯式搜索，甚至還有人鑽進下水溝找，不過目前仍尚未找到。
該名網友在Threads上發文求助，26日與老婆外出時，確定戒指仍戴在手上，車程中女方因擦護手霜，暫時將戒指取下放在大腿上，下車疏忽導致戒指滑落車外，研判掉落點就在下車處，大誠街49巷與興民街路口周邊地面或水溝裡。
消息曝光，賞金獵人紛紛湧入遺失地，將附近的角落、草叢、車底都尋過一遍，甚至連馬路上的水溝蓋也合力掀開鑽進去找。有網友回報現場狀況，「大家找得好認真，感覺掉到挖土機後面黑色車子下面，因為下面剛好有水溝，第二台白色車已移開過，也有脆友翻過下水道了」。
直到27日晚上23點10分，原po留言呼籲大家夜深別來找了，「熱心民眾已經能找的都找過了，可以翻的都翻了，水溝都打開來看了還是沒有找到，謝謝各位的熱心協助真的非常感謝」。而今日原po再度更新留言，「檢查車子的輪胎縫、座椅全拆，但一樣也沒有找到」。
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