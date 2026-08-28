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近期遊韓注意高溫 部落客曝最讓人崩潰原因：再撐幾個禮拜

聯合新聞網／ 綜合報導
部落客提醒目前韓國氣溫仍然又熱又悶，預計9月初才會降溫，提醒近期計畫赴韓的民眾仍然準備防暑物品。圖為韓國景福宮。 圖／ingimage
部落客提醒目前韓國氣溫仍然又熱又悶，預計9月初才會降溫，提醒近期計畫赴韓的民眾仍然準備防暑物品。圖為韓國景福宮。 圖／ingimage

出國旅遊最怕遇上天氣不佳，但即使是好天氣，太過炎熱也得要留意！近期準備前往韓國旅遊的民眾可得注意，知名旅韓部落客「不奇而遇 Steven & Sia」26日在臉書粉專分享當地最新天氣狀況，指出雖然韓國氣溫不像前段時間那般酷熱，但受到高濕度影響，體感依舊十分悶熱，甚至形容走進地下街，就像直接進了汗蒸幕。

粉專表示，近期韓國已較前陣子動輒35、36度的高溫稍微下降，目前大多落在31至33度左右，但真正讓人難受的並非單純高溫，而是濕度所帶來的悶熱感，尤其進入地下街等室內空間時，悶熱程度更加明顯，人在裡頭活動一下就容易滿身是汗，體感相當不舒服。

粉專指出韓國這波高溫與悶熱天氣預計仍會持續一段時間，可能要到9月初之後才會出現較明顯的下降，因此提醒近期有計畫赴韓的旅客，防暑用品、電風扇等物品仍不能太早收起來，衣著以輕便、透氣的短袖衣物為主。

不過，炎熱天氣也意味著韓國令人期待的秋季即將到來。部落客最後也喊話「大家再撐一下啊」，只要再過幾個星期，韓國一年當中舒適又漂亮的秋天就要來了，屆時氣溫轉涼、秋色漸濃，也將迎來另一波赴韓旅遊旺季。

氣溫 高溫 韓國

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