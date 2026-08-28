超商買咖啡總大排長龍！網盼台灣仿日韓自助 店員曝3大難題

台灣超商常常大排長龍的情況，有辦法改善嗎？一名網友發文，希望台灣便利商店能參考日本的半自助結帳或咖啡自助模式，減輕店員負擔並縮短等候時間。不過曾在超商工作的網友認為，自助設備不僅涉及機器成本與使用率，若遇到清潔、補充牛奶或顧客操作問題，仍需要店員處理，想全面複製日本模式恐怕並不容易。

一名網友在Threads發文，表示雖然台灣的便利商店很方便，但如果太多人要買咖啡往往要排隊很久，他提議仿照日韓採用咖啡自助的模式，如此一來就能有效紓解排隊人潮，既能節省客人排隊的時間，又能減少店員的負擔。

原PO指出，日本便利商店採用的半自助結帳，是店員只需掃描要結帳的商品條碼，客人再自己將錢放進機器裡，機器會自動找錢，他希望台灣也使用類似的系統，才能有效紓解便利商店大排長龍的現象。

此文一出，有位曾經在便利商店工作的網友指出3大難題。首先大部分的超商是兩台咖啡機，如果要再增加一台自助，恐怕會增加成本，如果使用率太低的話，所帶來的效益也恐怕不如預期。

第二，自助咖啡機的使用群體可能只有高素質的消費者，多數的人仍然希望店員泡好咖啡直接取走。最後是如果門市的咖啡機只能自助，遇到人為操作的問題、清潔或必須要更換牛奶時，店員還是要花時間處理，恐怕會造成更加恐怖的排隊人潮。由此可見，仿照日韓的自助模式仍有許多疑慮。

還有店員指出客人本身的問題，他曾遇過客人拿自己的東西亂微波，造成微波爐內部直接燒焦、自助思樂冰未結帳偷喝、自助取件不過機器直接帶走的客人，如果採用自助咖啡模式恐怕會衍生出更多麻煩的事情，因此比起幫客人處理善後，他認為一開始就讓店員來更好。雖然他也希望店員負擔能越來越少，但也坦言自助模式「還有很長一條路要走」。

過去有網友抱怨，每次在超商結帳，只要前方有人買咖啡，就很常導致排隊冗長，痛批「在超商買咖啡的人很自私」。對此，一派網友認為先來後到很正常，如果沒耐心就去別家超商就好；但也有人表明確實討厭買咖啡的顧客造成後面排一堆人等結帳的情況，尤其遇到聽到金額才要掏錢包、數零錢，載具按好久時，更加令人崩潰。