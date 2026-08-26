KTV聚會「不喝酒、晚到」分開算帳 明細曝光全網大讚：主揪超貼心

和朋友相約到 KTV 歡唱聚餐，結帳時的「分帳方式」往往最容易引發爭議與尷尬。日前有網友分享聚會結帳的暖心經歷，透露主揪在核對帳單時，不僅主動將「沒喝酒者」的費用另外拆算，甚至連臨時晚到的朋友也給予折算優惠，精準又具同理心的分攤明細曝光後，大批網友盛讚主揪「超級貼心」、「根本是精算師出來唱歌，值得深交一輩子！」。

一名網友在Threads上發文貼出聚會結帳的分攤明細，主揪依據每位參與者的實際狀況進行分級收費：有喝酒者每人收費950元、未飲酒者每人收費600元，而因臨時受邀而晚到的朋友則僅需支付350元。整場聚會總金額為1萬450元，對帳後與實際帳單的1萬448元僅有2元微小誤差，幾乎完美精準平衡各方支出。

原PO幽默直呼，每次唱完歌看見沒喝酒的費用會被另外獨立計算，真的覺得主揪超級「詩威特（sweet，貼心）」。她也補充說明，晚到的朋友是因為臨時被揪來同樂，主揪考量參與時間較短才特別另算，細膩體貼的作法讓參與者感到極受尊重。

貼文曝光後，不少網友心有戚戚焉地大吐苦水，回憶過往遭強制平分高額酒錢的慘痛經驗，「沒喝酒本來就不該幫別人分攤酒錢」、「酒水單價那麼高，強制全場AA制根本是佔便宜」、「能遇到把喝酒、沒喝、晚到都算得清清楚楚的主揪，真的三生有幸」。

也有不少人分享自身血淚史，直言「開車當司機滴酒不沾，最後被叫去平分幾千元酒錢」、「懷孕去聚會還被要求均攤酒錢，直接看清這段友情」、「遇到強制AA的局，不喝酒的人只能狂點牛肉麵跟水餃吃回本」。就連勞資專家也留言比喻，這種「精算分帳」的核心在於公平感，一如工時、加班費與薪資計算，必須一筆一筆釐清，不能一句「大家都這樣」就模糊帶過。

儘管多數網友高度肯定精細分帳的做法，但也有部分民眾提出不同見解，認為若連餐點道數、唱歌首數都過度計較，聚會氣氛恐變得過於緊繃；或是建議愛喝酒與不喝酒的群體可乾脆各自開局。

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