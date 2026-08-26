花600元上台北101看夜景氣炸 他轟室內光害嚴重：有沒有一點sense

近日一名網友在Threads發文，日前陪外國朋友登上台北101觀景台，每人花費600元，本來期待欣賞台北夜景，沒想到現場大量室內燈光、裝置藝術及投射燈，反而造成玻璃嚴重反光，甚至得躲到柱子後方的縫隙才能看到夜景，讓他忍不住抱怨：「到底花錢上去幹嘛？」

原PO表示，自己原本是抱著讓外國朋友看看台北夜景的心情登上觀景台，但到了現場卻發現「全部都是室內光害」，大量裝置與投射燈直接映照在玻璃上，導致夜景受到影響。他質疑，觀景台最重要的功能應該就是讓遊客欣賞城市景色，「請問101到底有沒有一點sense？」

除了燈光與裝置，原PO也對現場硬體設備提出質疑，部分顯示器的畫質看起來相當老舊，猜測只有「480P」，認為台灣明明擁有相當強大的科技產業，卻讓國際觀光場館呈現出與科技形象不相稱的設備品質。

他更點名台北101的阻尼器吉祥物「紅金寶」外型酷似飛機杯，並批評禮品店部分商品看起來「像當初落成時，因為跟廠商有起訂量，賣不完賣到現在的小垃圾」，直言整體設計與美感都有很大的改善空間。

原PO指出窗邊放置過多沒必要的裝置，反而搶走夜景本身的主角地位，質疑相關規劃人員做太久已失去創意，喊話「讓年輕人做事」。原PO發布貼文時也標註了101董事長賈永婕，但等了超過24小時仍未看到回應，還自嘲「看來美感革命又失敗了」，感嘆對台灣觀光場館的硬體與美學表現「恨鐵不成鋼」。

這番批評引發網友熱議，有人認為「真的好土」，也有人表示前一、兩年造訪時，現場並沒有這麼多裝置，「之前上去是乾乾淨淨的，現在怎麼變那麼土」。還有人提到，現場甚至出現雞蛋糕攤位，讓部分網友更加困惑觀景台究竟該如何定位。

也有網友提出其他國外知名高樓觀景台相比，認為高空觀景空間夜間應盡可能維持低亮度，以避免玻璃反射影響視野；有人則指出，紐約帝國大廈等景點也會採取降低反射的照明方式，「把重點留給夜景」。