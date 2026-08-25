五熊毀日本國寶遭逮！日媒街訪台人店長 「神回6字」全網笑翻

女星五熊（蔡宜臻）涉嫌在日本奈良世界遺產藥師寺，向國寶「佛足石」潑灑含甘油成分的液體，23日遭奈良縣警方逮捕，恐面臨最高5年拘禁或100萬日圓（約新台幣19.9萬元）罰款。事件曝光後引發日媒關注，不僅製作專題報導並公開五熊高清正臉照，甚至有記者前往火鍋店街訪，沒想到台灣籍店長竟直率表示「她已經過氣了」，超誠實反應意外笑翻大批網友。

臉書粉專「BBQ in Japan」轉發日媒報導指出，涉谷一間深受在日台灣人喜愛的火鍋店，也因五熊涉嫌潑灑液體於日本國寶「佛足石」事件受到關注。日媒為了解台灣民眾對事件的看法，特別前往該火鍋店進行街訪，意外掀起熱烈討論。

沒想到，當記者詢問台灣籍店長對五熊的看法時，對方竟毫不避諱地直言「她已經過季了（旬が過ぎた）」。粉專也笑稱，若以更貼切的中文翻譯，意思就是「她已經過氣了」，並忍不住打趣「可以不要那麼誠實嗎？雖然我完全沒聽過這個人……」，逗趣回應也引發網友熱議。

採訪內容曝光後，網友紛紛留言笑回「沒聽過+1」、「三倍爆擊」、「真的完全不知道是誰，應該說根本沒紅過吧」、「印象中她以前應該是演終極一班系列出來的」、「曾經出名才叫過氣，從來沒出過名的叫過客」、「其實我也不認識她誰」、「吃了誠實豆沙包」、「笑死，這個店長很常在沸點看到」、「我還要特別Google才知道是哪位」、「名不見經傳，何須再討論？」、「根本不知道她是誰」、「是這樣沒錯」。