韓國人飯後習慣！她見洗手台站滿一排吃驚 網點頭：只有台灣人不會

赴韓國旅遊除了美食、景點，當地人的生活習慣也可能讓旅客大開眼界。一名女網友分享，自己到韓國後意外被當地人的「刷牙熱忱」震撼，發現不少人吃完飯後就直接到廁所刷牙，甚至經常看到洗手台前整整齊齊站著一排人，讓她忍不住好奇：「為什麼韓國人這麼愛刷牙？」貼文曝光後引發熱議，不少曾在韓國生活、工作或出差的網友也表示，當地確實有飯後刷牙的習慣，更有人指出從小就被養成一天刷3次牙。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，自己才抵達韓國不久，就被當地人的刷牙習慣嚇到，尤其每次進廁所，都經常看到洗手台前整整齊齊站了一排人，大家都在跟自己的牙齒奮戰，讓她好奇驚呼「為什麼韓國人這麼愛刷牙？」。

貼文一出後，引來不少網友回應，「我覺得是因為韓國餐點裡很多容易口氣重又容易染色的東西，譬如泡菜，大蒜、醃蔥之類」、「因為韓國人很怕有口臭，或者講話時牙齒上還黏著午飯的菜葉，而且從小被教育要好好愛護牙齒，所以吃完飯刷牙，很多人已經變成習慣了」、「韓國人包包裡面通常會看到兩種台灣人包裡沒有的東西，一瓶漱口水跟一雙乾淨的襪子」、「日本人也愛刷牙，是不是真的只有台灣人沒這習慣」、「美國好像也是、他們從小就要求牙齒要潔白」。

此外，也有網友回應「不得不說，華人較不重視自己的口腔衛生，口臭的人也特別多」、「其實不是只有韓國這樣，像我們公司的越南、菲律賓籍的員工也是，基本上就是照三餐刷牙的，而且非常愛整理儀容，只有台灣人不會」、「台灣中午真的好少看到人刷牙⋯連用牙線都超少」。

台灣人特殊習慣 嚇到日本店員

事實上，台灣人從小養成的一些習慣，似乎會嚇到外國人。本站曾報導，一名網友分享，自己在日本買手搖飲時，拿到吸管後便照平常習慣，直接在桌上敲吸管，準備讓吸管從塑膠袋中穿出來。沒想到才敲了約兩下，店員便一臉錯愕，脫口問道「大丈夫ですか？ （你還好嗎？）」，似乎想替原PO拆開包裝。

對此，不少台灣網友產生共鳴，直呼這根本是從小養成的「肌肉記憶」，「台灣人喝手搖之前，都喜歡先顛倒晃兩下，另一手下意識拿吸管戳桌子，沒桌子就戳兩下自己大腿或肚子」、「我每次去買也是，拿到先把飲料反過來搖一搖，再把沒拆封的吸管往大腿一戳，最後用力插進飲料，動作一氣呵成」。

也有人分享外國人的反應，「我幫日本人戳過吸管，看他們一直戳飲料、弄得手忙腳亂，就問要不要幫忙，快速戳完後，他們兩位用崇拜的眼神看著我」，還有網友笑稱，「原本覺得是行雲流水的動作，沒想到他們會驚訝成那樣」、「我如果往大腿戳，店員會不會以為遇到神經病」。