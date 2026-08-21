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夏天熱到睡不著！他實測6種降溫法遭吐槽 網一面倒曝1招解決

聯合新聞網／ 綜合報導
夏天悶熱難眠，不少人除了開冷氣、電風扇降溫以外，寢具和衣物的挑選也會以涼感舒適為主。 圖／ingimage
夏天悶熱難眠，不少人除了開冷氣、電風扇降溫以外，寢具和衣物的挑選也會以涼感舒適為主。 圖／ingimage

夏天酷熱難耐，不開冷氣、電風扇真的睡不著。有網友參照網路方法，實測6種降溫方式，包括穿寬鬆衣服、噴涼感噴霧、蓋涼感被等，但多數人都認為太麻煩了，最直接的辦法就是開冷氣睡覺。

原PO在PTT發文表示，今年從五月開始感覺特別熱，甚至到了晚上都很難入睡，為此他特別上網找了其他人推薦的6種降溫方式，並且實測分享心得，引起不少討論。

1. 穿寬鬆衣服／裸睡

他說這種方式很直接，確實也沒有那麼悶，但缺點是裸睡會讓皮膚接觸床單，比較沒那麼衛生，也容易讓皮膚搔癢，因此推薦程度是3顆星，他建議直接穿棉質寬鬆衣服比較舒服。

2. 睡前噴涼感噴霧

原PO實測後僅給1顆星，他說在室內噴完噴霧再吹冷氣，毛孔瞬間過涼會刺痛，反而不舒服，而且涼的感覺持續不久，因此涼感噴霧比較適合室外使用。

3. 涼感被+透氣枕

跟前兩種方式比起來，涼感、透氣的寢具反而比較好用。原PO說涼感被蓋起來涼涼的，會感覺身體有降溫卻又不會過涼，再加上透氣枕頭的散熱極佳，脖子不會悶出汗，因此整體上是舒服的，推薦程度也有4顆星。

4. 睡前喝冰水

原PO坦言只有喝下去的當下覺得很爽，但一躺下來就開始躁熱，因此睡覺前喝冰水這招的推薦程度只給1顆星。

5. 改用循環扇／電扇開旋轉

參考網路上的建議，開冷氣時搭配電扇或循環扇，發現電扇用旋轉的方式比直吹還涼，冷氣溫度不用開很低也很省電，因此推薦程度給予3顆星。

6. 改用天絲床單

除了涼感被與透氣枕以外，原PO也將一般床單換成天絲床單，結果讓他大讚「回不去了」。他說天絲床單材質滑順親膚，睡起來感覺涼涼的，皮膚也不會刺癢，讓他給予推薦程度4顆星。

貼文引起熱議，不少人也分享各種降溫撇步，「我都用涼感爽身粉，拍一點在容易出汗的地方，超涼」、「洗冷水澡再睡」、「除濕機+電扇，乾熱也好睡」、「睡涼蓆竹片」、「你一定沒當過兵，電風扇直吹+床鋪竹蓆or草蓆就能解決的問題」、「身上噴點薄荷水，電風扇一吹，實際上很熱的氣溫也會瞬間覺得冷爆」。

但多數人都認為不用這麼麻煩，開冷氣是最直接的好方法，「冷氣>其他」、「冷氣開下去就好了，搞這些幹嘛」、「開冷氣就不用買一堆東西」、「直接開一級省電的變頻冷氣不就好了」、「沒開冷氣，涼感被幾乎沒效果」、「開冷氣最簡單，現在都習慣吹24小時了」、「冷氣26度＋電風扇直吹，冷到會蓋棉被」。

夏天 冷氣

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