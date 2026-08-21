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冬筍餅紅到海外！日香食品廠房燒光 日人急喊募款重建：怕再也吃不到

聯合新聞網／ 綜合報導
老字號餅乾工廠「日香食品」，其中一項產品竹山冬筍餅熱銷全台。聯合報系資料照
老字號餅乾工廠「日香食品」，其中一項產品竹山冬筍餅熱銷全台。聯合報系資料照

南投竹山「日香食品工廠」20日上午發生火災，上千坪廠房付之一炬。日香食品在地經營已逾50年，其中最知名的產品就是全台聞名的冬筍餅、芋仔餅和蕃薯餅，不僅是不少國人從小吃到大的童年記憶，這款「國民零食」也紅到日本，甚至還有人想發起「幫工廠重建」的募捐活動。

一名日本網友在Threads上詢問：「冬筍餅的工廠失火是真的嗎？」，她深怕以後就再也吃不到了，甚至還想發起「幫工廠重建」的募捐活動。文章曝光，台灣網友勸她別擔心，「廠通常都有保火災險，可能下次妳來台灣的時候，已經復工生產了」，原po也在底下回覆，「也是齁…但短期內應該沒辦法再生產了，最近要好好珍惜著吃才行」，也有當地人透露「他不是只有一個工廠，不用擔心貨源」。

此貼文也讓許多台灣人相當震驚，「沒想到紅到日本去」、「作為家庭常備品的冬筍餅愛好者，居然是從日本人貼文知道這個噩耗」、「原來冬荀餅已經紅到日本了」、「沒有想到冬筍餅，原來人氣這麼高」、「居然是日本人告訴我這件事」。

而除了冬筍餅外，近期也有一款台灣零食，同樣在日本爆紅。就是來自雲林台西農會的烤玉米粒，不少日本人試吃後反應超誇張，甚至被形容是「瞳孔地震等級」的美味，濃郁炭烤香氣搭配酥脆口感，讓許多人一吃就停不下來，甚至連台灣人都大推。

零食 火災 日本 台灣人

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