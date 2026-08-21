50嵐「1飲品」害他失眠到天亮 一票人有感：直接看日出

手搖飲是不少人日常生活中的解渴首選，但若太晚喝茶，小心咖啡因讓你整晚睡不著！近日一名網友在Threads發文分享，下午買了一杯50嵐四季春，但因為沒喝完，放到晚上9點多才把剩下的喝掉，沒想到凌晨4點仍毫無睡意，讓他崩潰直呼「以後下午前要趕快喝完」。

原PO表示，前幾天下午買了一杯50嵐四季春茶，因為沒有喝完便放到晚上，直到9點多才繼續飲用，沒想到到了凌晨4點仍睡不著，在床上翻來覆去，完全沒有睡意。他說自己對於咖啡無感，但反而對茶類比較敏感，這次體驗也讓他嚇得直說以後不敢在下午喝茶。

貼文曝光後，隨即釣出大批有相同經驗的網友表示，只要下午或傍晚喝到含茶飲品，晚上就容易失眠，「我喝50嵐有茶類的，包括奶茶，超過4點以後我不敢喝，會直接睡不著」、「傍晚17：00喝，半夜3點都還沒睡啊」、「我只要中午12點以後喝，直接看日出」、「紅茶拿鐵才是王者，半夜4點還沒睡意那種」、「50嵐前陣子很紅的烏龍奶茶還是烏龍拿鐵，喝了凌晨5點才睡」。

也有人分享其他茶飲的經驗，認為不只是50嵐，其他品牌的手搖飲同樣可能讓人睡不著，「我覺得可不可的紅茶比較可怕，目前最有感的茶」、「可不可的咖啡因才是最重的，直接整晚不用睡」、「看來你是沒喝過天仁茗茶的913茶王，我人生中大魔王，下午1點喝，整晚都沒睡」、「不只50嵐，所有的手搖紅茶、綠茶、烏龍茶、青茶都很可怕」。

事實上，茶葉本身含有咖啡因，攝取後可能讓部分人變得比較清醒。若本身對咖啡因較敏感，或經常有睡眠困擾，晚間飲用茶類、咖啡等含咖啡因飲品時就更需要留意。尤其手搖飲一杯往往容量不小，若從下午一路喝到晚上，也可能讓咖啡因攝取時間延後。

《元氣網》曾報導，研究發現，經常喝茶的人比咖啡飲用者更不容易出現骨質疏鬆，每日1至2杯茶，可降低罹患神經退化疾病的風險，但最好不要超過3杯，因為過量咖啡因可能導致焦慮或睡眠品質下降。