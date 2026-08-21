開車族看不慣騎士1行為嗆「廢除機車」 網友酸：汽車問題更多

台灣機車數量多，汽機車混流所衍生的交通問題長年受到討論。近日一名男網友在Dcard發文，表示自己改以汽車通勤後，每天上下班都會看到機車騎士在車陣間不斷鑽縫，認為這種行為相當危險，甚至直言「真的覺得該廢除機車」，但文章曝光後，反而引來大批網友反駁。

原PO表示，自己每天開車上下班，途中經常看見機車在狹窄的車陣縫隙中穿梭，光是在旁邊看就替騎士捏一把冷汗，讓他直呼「不要出來害人好嗎？」他認為，自從開車後，才發現汽機車混流的道路模式存在不少問題，因此建議乾脆所有人都開車，或許能減少相關交通亂象。

貼文一出，留言一面倒抨擊原PO，「不要鑽也可以啊，機車騎在路中間，車子把機車當一台汽車，不要在那邊按喇叭或是從旁邊超車」、「常常汽車『借我停個三分鐘』就擋掉機車道三分之二，你以為我想變換車道哦？」、「大家都開車，我想到的是會塞爆」、「汽車還是照鑽啦，中線汽車、外線機車還不是一堆人硬要開車從兩者中間過」、「就用路人的問題，沒什麼好討論。不要怪機車或汽車，先叫大家遵守規則再來討論」。

還有網友直言該檢討的是「一人汽車」，畢竟汽車體積比機車大，多數都是只有駕駛一人，容易導致路上交通壅塞，「路上的一人汽車絕對是最自私最佔空間的存在」、「怎麼不說上下班時段，汽車至少乘坐2人才能上路」、「你這種一人汽車就是塞車元兇，而且機車本來就有兩線道可以騎，混流本來就是合法合規合理，這點基本的交通觀念都沒有還敢嫌別人危險」。

雖然大部分留言都認為開車族才是亂象，但是台灣機車數量多也的確時常造成事故，台北市交通局為此補助機車駕訓課程，初考駕照或回訓者都能報名。根據數據顯見，參加駕訓班者較未受訓者，違規風險和肇事風險都有下降，而學者也贊成，認為回訓如同打流感疫苗般重要。