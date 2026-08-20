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荒謬到像AI！他分享七夕餐廳照「男生全坐同一邊」 網笑瘋：是本能

聯合新聞網／ 綜合報導
七夕餐廳示意圖。圖／AI生成
七夕餐廳示意圖。圖／AI生成

昨（19日）天是七夕情人節，不少情侶會在下班後約一頓浪漫晚餐，不過，有網友補捉到餐廳內一個奇特現象，驚呼「沒有一個男生坐到沙發」，網友見狀也紛紛調侃「教導有方」，討論熱烈。

從另一位網友在Threads上分享的照片可發現，該餐廳2人座為一側沙發、一側椅子的配置，然而坐在外側椅子上的「全是男性」，讓他不禁笑問「是怎麼讓男生都坐同一邊的？」

奇景笑翻網友，紛紛留言「有夠整齊」、「這畫面太搞笑了哈哈哈哈，什麼聯誼場景」、「這是本能」、「難怪我一直單身」、「畫面荒謬到像AI」，有人解釋「男生從小被教導的就是要禮讓女生」、「外面是走道，有人送餐比較危險，容易被打擾」、「靠邊有沙發可以坐，比較舒服」、「一張照片可以看出台灣男人的素質，非常棒」、「女生坐沙發比較合適放包包啊」。

不過也有女網友表示，坐沙發反而不方便吃飯，「只有我是不想坐沙發嗎」、「我是女生我也比較喜歡坐椅子耶，可以坐比較挺」、「本人身高不高，坐沙發很不舒服」、「我也喜歡椅子可以調整距離」、「沙發跟桌的距離是固定的，男生如果高大會很難坐」、「沙發有時候坐起來比較熱」。

除了「坐哪裡」，情侶約會也常會遇到「誰買單」的問題，據1111人力銀行調查，多數人選擇AA制，但並非「完全AA」，而是採輪流請客，或是設定公用帳戶、視雙方收入而定。顯示現代人約會金錢觀，更傾向「彼此都感受到公平」的相處方式。

七夕 餐廳

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