免面試！台北永康街「坐著就好」時薪200元 網興奮：遠端工作領雙薪

台北永康街近日出現一份特殊「打工」，工作內容只要坐著，每小時可領200元。Threads上一名網友分享，經過永康街時看到一個店面門口貼著徵計時人員，也經常看到有人坐在裡頭滑手機，引發網友好奇這份「坐著就好」的工作如何參加。

永康街打工時薪200元 免履歷、免面試

根據現場徵人啟事，這份職缺無需專業技能或工作經驗，標榜免履歷、免面試、即刻上工。工作地點位於台北市大安區永康街43號，參與者只要走進展出空間，坐上指定辦公椅即可開始工作。

坐滿1小時計薪 離座不給薪

徵人啟事指出，必須持續坐在指定位置滿1小時，才符合200元計薪條件；若未滿1小時離座，則視同未完成工作，不予給薪。現場監視器則僅用於計畫紀錄，不作商業用途。

不是一般打工 入座即成藝術作品一部分

這份「坐著就好」工作其實是一件藝術創作，參與者入座後即成為作品的一部分，並同意接受展覽觀眾觀看、拍照及錄影。藝術家透過「坐著也能獲得報酬」的安排，讓工作、時間與金錢之間的關係成為創作的一部分。

網友狂問能帶筆電嗎？插座、Wi-Fi都被問

貼文引發網友熱議，有人詢問「能不能帶筆電」、「有沒有插座」、「可以使用Wi-Fi嗎」，也有人好奇上廁所該怎麼辦。甚至有網友笑稱，如果能一邊遠端工作、一邊領200元，等於同時有兩份收入。

有網友自行計算，若每天坐滿24小時、連續30天，理論收入可超過14萬元。不過，實際參與時間、工作安排及現場規定仍應以主辦方公告為準。