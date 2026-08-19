半夜3點叫另一半起床可以嗎？ 律師曝5情況 一句「蟑螂等天亮」網炸鍋

百萬YouTuber Joeman與前女友蕭伊的分手風波持續延燒，其中Joeman遭爆曾在半夜3點叫女友到家裡幫忙煮牛肉麵，意外成為近期網友熱議的搞笑哏。對此，律師林智群也加入討論，列出5種「可以接受半夜3點被另一半叫醒」的情況，引發大批網友留言。

林智群在臉書發文表示，有網友問，「半夜三點，你可以接受另一半把你叫醒的理由是什麼？」他想了想，認為有5種情況可以接受，包括「老婆懷孕破水」、「家人生病不舒服，需要掛急診」、「家裡出現老鼠或蛇」、「火災、大地震」以及「長輩白事」。不過他特別補充，如果只是家裡出現蟑螂，「會天亮再處理」。

貼文曝光後，網友也紛紛提出其他可以接受的理由，「寵物生病需要急診」、「還有兒子的女朋友懷孕了⋯」、「我曾經半夜起來叫老婆賣美股」、「打呼太大聲」、「小孩子尿床了」也有人笑稱，「總之絕對不會是煮牛肉麵就是了」。

不過林智群認為蟑螂可以等到天亮再處理的說法，反而意外掀起另一波論戰。不少網友直呼蟑螂根本是「24小時緊急事件」，留言表示，「我家是半夜一定要起來打蟑螂，如果沒消滅或沒看到屍體，除了我之外全家人會整晚不敢睡」、「蟑螂應該是馬上處理吧？！」、「蟑螂不能等天亮」、「房間出現蟑螂，半夜3點也會把你挖起來，我們家就是這樣」，笑翻不少人。

本網站曾報導，有網友翻出十多年前偶像劇《我可能不會愛你》的經典片段，發現王陽明飾演的丁立威也曾向林依晨飾演的程又青索討牛肉麵，甚至留下「我等妳，以及牛肉麵」的台詞，意外與Joeman深夜要求前女友煮牛肉麵的話題撞哏。

相關片段被分享到Threads後，短時間吸引近60萬次觀看，網友紛紛笑稱「原來牛肉麵是有歷史淵源的」、「男人的浪漫：不煮牛肉麵，我可能不會愛妳」，也有人調侃根本是「壞男把妹的經典範本」。

不過也有網友指出，戲劇中的情境與現實仍有差異，劇中角色僅在晚餐時段撒嬌，與凌晨要求另一半專程前往住處煮麵並不相同；也有人認為，情侶間的相處模式冷暖自知，外人難以完整了解。