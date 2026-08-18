NET與迪卡儂誰划算？ 前服飾店長曝攻略：避雷2物千萬別買

平價服飾品牌因款式多樣與價格實惠，成為許多民眾挑選日常穿搭的首選。一名曾擔任服飾中盤店長的前櫃姐於Dcard分享自己前往北部大型NET旗艦店實地採購3小時的心得。

原PO以自身豐富的服飾從業經驗，針對產品材質、版型與CP值進行深度剖析，並提供實用避雷技巧與試穿建議：

避雷品項與材質地雷

配件與鞋類：包包、皮帶、髮夾等配件摸起來質感與視覺有落差，CP值普通；鞋子材質一言難盡，不建議入手。

襯衫與洋裝：部分設計款尼龍材質佔比偏高，手感生硬且容易悶熱不透氣。

試穿指南與穿搭撇步

版型非公版：褲子版型非常吃體型，且車縫縫份有誤差，同款甚至有褲腳反折差異，建議務必試穿。

布料親膚測試：將衣服布料碰撞脖子最嫩處，不刺癢才考慮購買。

顯瘦挑選法：外套看肩線與垂墜感，臉圓或脖子豐潤者宜選V領、方領或有領款以拉長線條。

最值得買品項與退換貨

推薦購買：嬰幼兒服、涼感紗T恤與棉質基本款，部分甚至比迪卡儂便宜。

退換貨機制：購買後若不滿意，10天內保留明細且未剪標牌均可回店更換。

若尋求專業運動裝備，迪卡儂在各種運動狀況下仍更為健全，其鞋款價格雖較高但對得起質感，運動外套則可透過網路選購抓取尺寸以獲得更高CP值。兩大平價品牌各有優勢，消費者可依據運動或日常居家需求進行彈性選擇。