存到多少錢才能出國？她曝「開銷+資產」 網給實用建議

不少上班族努力存錢之餘，也會想安排出國旅行犒賞自己。一名女網友分享，自己目前總資產約42萬元，近期打算花2萬5去日本或越南旅遊，但因9月離職，且下一份工作約在11或12月入職，好奇中間無收入的情況下，還可以出國嗎？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「存到多少錢會出國？」為題，指出自己目前工作一年多，加上定期定額投資，資產現值約42萬元，她透露自己9月即將離職，且已經拿到下一份工作的Offer，但要等到11或12月才正式報到，中間恐有2至3個月沒有收入，再加上在外租屋的生活費，大約一個月2萬元，好奇這樣是否還能出國玩？

貼文一出後，不少網友都給出實用建議，紛紛表示「人生只有一次，想做就做。等有金錢時間了，卻沒了體力」、「趁年輕多出去走走看看，年紀越大機會成本越高」、「很多事情25歲做跟30歲做完全不一樣，想飛就飛，明天跟意外不知道哪個先來呢」、「年輕的時候窮遊過一趟，老的時候舊地重遊，回首過往的感動無價」、「年輕時的體驗比死存錢還重要，想去就去呀」、「只要出國不影響妳生活品質，都可以出國」。

此外，也有網友分享自身經驗，回應「我第一次出國是大學畢旅，那時候還是個打工仔，薪水才一萬多」、「我也是剛出社會工作2年，總資產不到100萬，今年已經花15萬去歐洲旅遊了」、「我每年賺錢都會存下出國金，在最年輕漂亮、最有體力的時候拿去出國體驗人生」、「建議直接出國玩，工作後問題就會是沒有時間而不是沒有錢了」。

而談到出國旅遊，民眾最怕的就是踩雷，但也有不少國家讓人一去成主顧，玩完仍會忍不住想再訪。本站曾報導，一名網友詢問「有沒有那種去了就會想再去第二次的國家？」希望大家分享值得二訪的旅遊地點。

對此，不少網友都分享自己的口袋名單，紛紛表示「匈牙利的布達佩斯！美到像誤闖夢境」、「清邁，去完回來心還是留戀著它」、「泰國永遠玩不膩」、「捷克去一次懷念一輩子」、「葡萄牙絕對是被低估的國家，自助友善、食物美味」、「克羅埃西亞，超chill海港城，每天就是喝飲料、發呆、吹海風、看夕陽」、「馬爾地夫，一回國就開始想念」、「阿根廷不是去了會想再去，是去了就會想移民」、「去過那麼多地方，只有一個結論，只要錢砸得夠多，去哪都好玩」。

此外，也有網友大推冰島，直言「就算已經去了三次，還是想再去第四次！之前就聽過有人說，冰島只有0次和無數次」。