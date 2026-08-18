搭飛機沒網路要幹嘛？她曝全機乘客「低頭做1事」 全網爆共鳴

搭飛機出國時沒有網路，不少人會選擇睡覺、看電影或追劇打發時間。一名女網友分享，近期搭飛機時發現機艙內出現有趣一幕，許多乘客全都低著頭滑手機，而且做的事情竟然全部都是「整理手機相簿」。貼文一出後，引起不少網友共鳴。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，搭飛機出國期間因為沒有網路，原本只是隨意觀察周遭，沒想到一抬頭竟發現機艙內不少人都在整理手機相簿。從她分享的照片中可以看到，多名乘客低頭滑著手機，幾乎都在處理照片。

貼文一出後，不少網友都表示「我也是，因為這個時候最有空，刪照片用來打發時間」、「刪一刪清空間，再拍新照片」、「因為沒網路又想滑手機」、「整理照片的好時機」、「因為無聊，坐飛機刪照片是很好的時間點」、「被說中了，我也是」、「我也是，刪照片可以打發時間，手機容量變大，但每次刪到一半就睡著」、「上飛機一定要先刪照片的，最佳時機點」。

此外，也有網友回應「我都在上飛機前先下載好離線觀看，Netflix跟Disney +都有這個功能」、「登機前我會先下載好Netfilx的劇」、「搭飛機不是要電影看到飽嗎？」。

本站曾報導，一名網友分享，近期出國時發現，光搭乘飛機的時間就長達10小時，因沒預算申辦飛機網路，不知道在飛機上能幹嘛，好奇問大家都怎麼在飛機上消磨時間？

對此，不少網友都分享自身經驗，紛紛表示「手機看電子書」、「不是廉航的話有電影能看吧」、「傳統航空有院線片吧」、「看風景，曾經在飛機窗邊看過晚霞、積雨雲、彩虹、光環」、「不是有電影可以看嗎？最慘就沒中文字幕而已」、「想想遺矚要寫什麼」、「整理手機裡面的相片」。

不過，最多網友建議的是在飛機上睡覺，回應「10小時而已，睡覺吧」、「睡覺最快」、「睡覺調時差」、「在飛機上弄那麼累，到目的地只想睡覺不是很虧嗎？」、「唯一推薦睡覺」、「看書+睡覺，慢慢調時差啊」、「看電影、睡覺、吃東西、聽音樂，差不多就這些，玩遊戲的話，掌機的需求就很適合了」。