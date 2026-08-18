買「旅行小物」難倒22歲藥妝店員 前主播驚呼：這也是代溝？

前主播劉涵竹分享，近期去藥妝店詢問一名約22歲的年輕店員「免洗褲在哪裡？」，沒想到對方先表示要詢問主管，隨後卻拋出一句「免洗褲是什麼意思？」，讓她當場愣住，忍不住驚呼：「什麼！這是代溝嗎？」貼文曝光後，引起廣大網友熱議。

劉涵竹在臉書表示，自己旅行都會帶免洗褲，特地去藥妝店購買，詢問一名約22歲的店員「免洗褲在哪裡？」，對方隨即回應「我去幫你問一下！」，接著走進休息室。原本她以為店員可能是剛到職，還不熟悉商品陳列位置，沒想到對方詢問主管的內容，竟是「免洗褲是什麼意思？」，讓她相當傻眼。後來主管告知商品擺放位置，她也趕緊確認包裝上的品名，「是免洗褲沒錯啊！」這段小插曲也讓她忍不住好奇，難道「免洗褲」這個說法已經出現世代差異？

貼文一出後，不少網友都表示「還是要說免洗『內』褲才能反應過來？」、「拋棄式內褲？免洗褲真的要有在用的人才懂？男生款式好像稱旅行用內褲」、「妳跟她說『一次性內褲』，她就懂了」、「20～30歲甚至更小的族群，用詞是『一次性』」。

事實上，不少台灣人喜歡逛藥妝店，就連在日本也不例外。本站曾報導，一名網友好奇，為何大家到日本旅遊時，總會特別前往藥妝店購買藥品，像是頭痛藥、眼藥水等，明明台灣同樣有許多藥局，甚至也有日本連鎖藥妝店，為何還要特地「搬藥回台」？

對此，網友紛紛給出答案，「因為台灣少又貴啊」、「眼藥水日本約台幣80元，台灣賣270元」、「保健品台灣賣很貴，買一些可以省機票錢」、「買一買機票都省了」、「價格是台灣的一半」、「去日本只要半價而已」、「保健食品超便宜，同樣東西台灣賣3倍」、「台灣盤子價」、「加運費從日本網購來台都比台灣買划算」、「台灣太貴，去就順便補貨啊」、「價差大」。