New Balance鞋面數字非亂碼 內行揭「3、5、7、9」挑鞋撇步

走進鞋店挑選知名運動品牌New Balance（NB）的球鞋時，鞋盒與鞋身上的「327」、「574」、「990」等純數字型號，常讓不少消費者看得眼花撩亂。日前有網友發文解密，指出這些看似隨機的數字代號其實並非亂碼，而是代表著不同的穿著機能與設計定位。

一名網友在Threads上發文指出，購買NB球鞋前若能先搞懂型號開頭的數字意涵，就能精準依照自身需求挑選合適的鞋款，並整理出四大開頭數字的定位特色：

3 開頭（如 327 等）：定位偏向日常休閒與通勤上班，主打輕便、久站不易疲勞的穿著感。 5 開頭（如 574、530 等）：經典復古風格為主，鞋型百搭且對穿搭新手相當友善。 7 開頭（如 725 等）：強調明顯的足部支撐力，多用於專業慢跑鞋或日常訓練鞋款。 9 開頭（如 990、993 等）：品牌旗下旗艦高階系列，通常搭載更頂級的製鞋工藝、支撐機能與穩定度，價格也相對較高。

除了經典的三位數型號，不少網友也熱切詢問近年爆紅的千位數熱門鞋款。原PO特別補充說明，「2002R系列」結合了復古跑鞋輪廓與現代緩震科技，具備極佳的走路舒適度，非常適合逛街、旅遊與長時間通勤。而「1906系列」旗下細分多種風格版本，包括最常見好搭的「1906R」復古跑鞋；外觀更具解構與前衛科技感的「1906D」；主打戶外越野與硬派結構的「1906U」；以及結合科技中底與正式鞋外型的樂福鞋款「1906L」等。

貼文曝光後，部分網友認為這套分類法則相當實用，能作為折扣季買鞋時的快速參考指南；但也有部分鞋迷提出不同看法，認為實際腳感與大底耐磨度因人而異，甚至部分9系列鞋款在不同天候下的抓地力表現也各有優缺點。