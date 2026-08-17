Joeman爆半夜討牛肉麵！網翻《我可能不會愛你》經典橋段 笑虧：是壞壞男

百萬知名創作者「Joeman」（九妹）日前證實與前女友蕭伊結束戀情，隨後女方接連披露過往相處細節，其中一段「凌晨要求女方到府煮牛肉麵」的對話截圖，在網路上掀起巨大波瀾。眼尖網友更化身考古學家，翻出十多年前經典偶像劇《我可能不會愛你》的片段，驚見男星王陽明飾演的情場浪子「丁立威」也曾用同一招向林依晨索討牛肉麵，令網友笑稱這根本是「壞男把妹的經典範本」。

根據蕭伊公開的通訊紀錄，男方曾在深夜近三點傳訊表示想吃牛肉麵，並執意要求對方「現在來家裡煮」。相關話題延燒之際，一名網友在Threads上傳《我可能不會愛你》的對話片段，劇中飾演強勢前男友的王陽明對著電話那頭的林依晨（飾演程又青）宣稱，自己忙著工作一整天只吞了一塊麵包，隨後拋下一句「我等妳，以及牛肉麵」便掛斷電話。

這段巧合讓原PO忍不住調侃：「牛肉麵難道是壞壞男的標準配備嗎？連Joeman都忍不住致敬一波！」影片曝光後短短數小時便吸引近60萬人次觀看，引發廣大回響。

許多網友對原PO記憶力佩服不已，紛紛留言笑虧「這段死去的回憶突然攻擊我」、「原來牛肉麵是有歷史淵源的」、「男人的浪漫：不煮牛肉麵，我可能不會愛妳」、「原來九妹少說了一句『其實我是想見妳』」。

不少人則點出兩者情境大不同，指出劇中角色只是在晚餐時段撒嬌，但現實中凌晨要求對方專程奔波下廚，未免太過強人所難；亦有部分網友認為情侶間的試探與互動冷暖自知，外人難以一窺全貌。