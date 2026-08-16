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染髮動輒數千元「1個月就褪光」 髮型師曝6招持色、解密價差真相

聯合新聞網／ 綜合報導
專家建議民眾染髮後應避免高溫洗髮並即時吹乾頭髮，以延長染劑色素的停留時間。示意圖／Ingimage
專家建議民眾染髮後應避免高溫洗髮並即時吹乾頭髮，以延長染劑色素的停留時間。示意圖／Ingimage

髮廊染出一頭亮麗髮色令人心情愉悅，但動輒數千元的開銷加上短時間內迅速褪色，常讓不少愛美民眾大喊荷包吃不消。日前有網友發文抱怨，現在到髮廊染髮收費昂貴，卻僅維持一個多月就嚴重掉色，想乾脆染黑還常被設計師勸退，好奇大家是否也有相同困擾。

原PO在Threads上透露，自己平日習慣一天洗兩次頭，因此髮色褪得相當快，加上近年沙龍染髮收費水漲船高，若成果不理想還常被設計師歸咎於自身髮質或過去曾自行染髮導致「卡色」，讓她倍感無奈。

針對染後褪色問題，專業髮型師留言解析，並非「顏色越深就越不會掉色」，日常保養習慣才是持色關鍵，更點出常見的6大褪色地雷：

1.頭髮潮濕未即刻吹乾：頭髮在潮濕狀態下毛鱗片張開，色素極易流失；洗完頭後應塗抹護髮保養品並立即吹至全乾，切忌放任自然風乾。

2.洗髮精選擇錯誤：剛染完若使用深層清潔、控油或頭皮專用洗髮精，會大幅加速色素脫落；矯色或補色洗劑則僅適用於特定漂髮退色後的修飾。

3.剛染完進行深層護髮：部分高滋潤度的深層護髮產品若在染後過早使用，其停留於濕髮的過程同樣容易帶走色素。

4.髮質本身受損嚴重：受損髮質的毛鱗片缺乏鎖色屏障，本身持色率就相對低落。

5.使用過熱水溫洗頭：過高的水溫會促使毛鱗片過度擴張，導致色素粒子加速流出。

6.洗頭頻率過高：洗水與水流接觸次數越頻繁，色素流失的速率自然越快。

除了居家護色觀念，不少消費者也相當好奇為何市面上美髮沙龍的剪、洗、染、燙價格落差如此巨大。過去曾有待過平價連鎖店與高階沙龍的美髮師現身說法，直言關鍵就在於「產品原料」與「專業技術養成」。

資深美髮師分析，高價沙龍所採用的染膏與燙髮藥水成本較高，溫和度與過色穩定度佳，能大幅降低頭髮毛躁或「爆掉斷裂」的風險；平價店面為了壓低成本，使用的洗劑與化學藥劑相對刺激，甚至可能造成從業人員的手部龜裂。此外，高階沙龍通常投入更多培訓成本讓設計師掌握調色與髮質判斷，這也是價格反映「一分錢一分貨」的核心原因。

專家建議，民眾在追求時尚髮色的同時，應與設計師充分溝通自身洗頭習慣與過往染燙史，染後更要嚴格落實低溫洗頭與立即吹乾等居家護理，才能延長美麗髮色的壽命，讓美髮投資發揮最大效益。

價差 髮廊 洗髮精 開銷

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