結婚純登記喜餅怎麼發？ 過來人教1招篩選名單：別自我內耗

現代許多新人結婚時選擇省去繁複儀式，僅辦理登記不宴客，但如何向親友分享喜悅卻成為一門社交難題。日前一名準新娘在Dcard發文吐露心聲，透露自己結婚打算只登記並自掏腰包發喜餅，為了不造成對方壓力，還特別強調「不收紅包禮金」，未料聯繫久未碰面的昔日好友時，卻換來冷淡回應，讓她備感失落與困惑。

該名女網友發文表示，自己出社會後生活多是工作與家庭兩點一線，與求學時期的好友、前同事漸漸分散在全台各地，平時大多僅偶爾傳訊。近期完成結婚登記後，她希望能將喜餅分送給過去交情深厚的朋友，遂主動傳訊邀約碰面，並明確告知「不辦婚禮、不收禮金」，純粹想分享喜訊。

然而，幾位久未聯繫的朋友態度卻意外冷淡，甚至已讀或委婉推託，讓她不禁自我懷疑是否太過一廂情願，無奈求問網友：「大家發喜餅真的只給現階段有熱絡聯絡的人嗎？如果分隔兩地，大家都是親送還是寄送？」

面對原PO的困惑，有網友分析，即便新人強調不收紅包，但對久未聯絡的人而言，突然收到喜餅反而容易產生「人情壓力」，擔心不回禮會失禮，回禮又尷尬，因此與其廣發給泛泛之交，不如精準鎖定核心好友圈。

多數前輩建議新人不必過度內耗，並分享實用的過濾與寄送標準：

嚴格篩選名單：建議打開通訊軟體，若超過一年完全未聯絡，或未來自己結婚也不會想特地出席的對象，即可直接略過，將心力與預算留給現階段真正常聯絡的摯友。 靈活寄送降低負擔：針對外縣市朋友，可事先私訊告知喜訊並詢問意願，索取超商門市或地址後，利用超商店到店或由喜餅廠商代寄；同溫層小團體則可相約一次聚餐轉交，或寄送公餅分享。 職場人際巧妙應對：公司同事可直接在大辦公區放置1至2盒「公餅」供大家自行取用，主管或極熟稔的同仁再私下個別致贈，既得體又兼顧預算。

部分網友也提醒，婚姻是兩人的大事，分享喜訊本應是件開心輕鬆的事，不必為了維繫漸行漸遠的弱連結而感到委屈，將祝福與心意留給生命中真正重要的少數人，才能讓這份喜悅回歸最純粹的本質。