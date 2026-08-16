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短程代步不用換胎？機車騎3萬里程「鋼絲外露」 內行揭致命盲點：胎紋全磨光

聯合新聞網／ 綜合報導
專家提醒民眾應定期檢視輪胎磨耗指示線與製造年份，切勿僅憑行駛里程作為換胎唯一依據。示意圖／Ingimage
專家提醒民眾應定期檢視輪胎磨耗指示線與製造年份，切勿僅憑行駛里程作為換胎唯一依據。示意圖／Ingimage

許多短程代步的機車族常抱持「平常沒騎多少、里程數低，輪胎應該不用換」的僥倖心態，然而日前一名網友透露，愛車騎了十幾年僅累積3萬多公里，平日因通勤距離短而多次忽略車行老闆的換胎提醒，直到日前出門買午餐時輪胎突傳「崩」一聲當場爆胎，拆下後驚見胎面中央不僅全被磨平，甚至多處露出內部編織鋼絲層，引發熱議。

該名車主在「Mobile01」發文指出，平時出遠門或假日家庭活動皆以汽車代步，機車僅用於住家附近的短程接駁，日積月累下心裡便形成「車騎得少、輪胎磨耗不大」的直覺想法。儘管過去保養換機油時，車行師傅曾數次提醒輪胎該換，但他每次低頭看著里程表紀錄，都以為還能再撐一陣子。

直到日前外出買午餐時突發爆胎，一路費力將機車從地下室斜坡推至車行，師傅將卸下的舊胎拿在手上旋轉檢視時，他才驚覺問題嚴重性。胎面中央不僅毫無胎紋溝槽，數個區塊甚至已磨損至內部簾布鋼絲層裸露。車主害怕坦言：「那一刻完全不需要再看里程表，腦中只浮現自己居然還敢騎這條胎出門的震撼。」

根據交通部168交通安全入口網資料顯示，機車輪胎是車輛唯一與地面直接接觸的媒介。若胎紋深度不足或磨平，會嚴重影響抓地力，雨天行駛時更因排水能力匱乏，極易引發「水漂效應」導致失控打滑。

針對輪胎日常保養，專家與專業車行提醒機車族務必掌握三大關鍵檢視原則：

1.認明胎肩磨耗記號：輪胎胎肩處通常標有「△」三角符號，沿著記號往胎面主要排水溝槽延伸，即可找到凸起的「胎面磨耗指示平台」；一旦胎面磨損至與平台齊平，即代表深度已不足，必須立刻更換。

2.注意橡膠老化年限：輪胎屬於橡膠製品，即便里程數極低、胎紋尚存，經5至6年風吹日曬亦會自然硬化、龜裂，大幅降低抓地性能。

3.善用硬幣輔助觀察： 平常可利用10元硬幣直立放置於胎紋溝槽中，藉由硬幣圖案的遮蔽程度作為簡易的磨耗輔助判斷。

貼文曝光後引發網友熱烈討論，不少資深車友紛紛留言直呼原PO運氣好：「鋼絲都露出來了還敢騎，根本是在拿命賭」、「還好是在出門時爆胎，若在下雨天過彎或快車道爆胎，後果不堪設想」、「輪胎錢真的不能省，這就像鞋底磨平走在磁磚上一樣危險」。

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