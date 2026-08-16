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熟客預約剪髮遭晾30分鐘 全網怒轟髮廊：不會做生意

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示，自己預約至熟識的髮廊剪瀏海，然而最終等待超過半小時，卻始終未開始服務。 圖／ingimage
一名女網友表示，自己預約至熟識的髮廊剪瀏海，然而最終等待超過半小時，卻始終未開始服務。 圖／ingimage

美容消費過程中的時間安排與服務態度，常是影響顧客體驗與店家信任度的關鍵。一名女網友於Dcard發文表示，自己日前預約至熟識的髮廊剪瀏海，並提早2分鐘抵達現場。抵達後設計師要求其稍等，然而原PO在現場等待超過半小時，期間目睹該設計師交叉服務了4位客人，其中2位客人已結束離場，過程中設計師亦與客人的小孩互動，卻始終未開始為她服務。

原PO本想先去用餐再回來，設計師面有難色表示快好了，並解釋不打算跟她收熟客錢，但必須先服務有付費的客人。原PO隨即強調自己有預約且願意付錢、不願等待，且預約時並未被告知會被安排免費服務。對此設計師改口付錢同樣需要等待，最終卻僅花3分鐘完成剪髮，而她仍選擇付費以尊重專業。

貼文曝光後引來大量網友留言討論，「這種就不要再給她服務了吧！感覺原PO是好客人，還不好好珍惜」、「剪瀏海才3分鐘，妳又是10年固定會消費萬元的熟客，那設計師真的不會做生意」、「花錢不看人臉色，而且妳前面配合得很高，更沒理由受氣」、「覺得妳是固定客不會跑，所以就隨意對待了吧」、「剪3分鐘等半小時好扯，而且妳還有預約」、「設計師那麼多，不是非她不可」。

關於髮廊提供免費修剪瀏海的服務，網友們也展開討論，「每次設計師跟我說回來修瀏海不用錢，我都是當場面話」、「設計師跟我說可以免費，我會當場面話」，不過也有網友認為，「問題是設計師開出支票，然後有人尋求服務就應該兌現」，指出店家若主動提供優惠服務，仍應妥善安排預約順序與時間。

剪髮 髮廊 設計師

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