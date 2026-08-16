經營6年盜版網站「嗨皮漫畫」無預警關閉 《新石紀》作者曝產業痛點

營運六年的知名盜版漫畫網站「嗨皮漫畫」日前無預警發布道歉聲明並宣告永久停運。消息曝光後，許多讀者因頓失精神糧食與珍藏書單而叫苦連天，但也有大批支持正版的網友叫好，引發討論。

嗨皮漫畫日前於首頁發布公告，向版權方致歉並宣布即刻停止營運，感謝讀者多年陪伴。由於事發突然，Dcard與Threads等社群平台湧現大量討論，不少讀者崩潰表示「每天的精神糧食沒了」、「收藏多年的書單全化為烏有」，甚至直呼這是年度最難過的事；另一派重視智慧財產權的網友則力挺版權方大動作清查，認為打擊盜版才能真正保障創作環境。

不少網友無奈指出，自己並非不願花錢支持正版，而是現有條漫（專為智慧型手機與數位載具設計的新型態漫畫）平台的計費機制相當昂貴，單話幾分鐘的閱讀權就要價不菲，且缺乏合理的月租吃到飽機制。更有讀者提及過去部分正版平台無預警撤出中文市場或關停服務，導致原先儲值購買的作品瞬間蒸發，缺乏保障的使用體驗與較慢的翻譯更新進度，反而無形中將部分消費者推向非正規管道。

針對盜版讀者與市場需求的矛盾，《新石紀》（Dr. STONE）作者 Boichi 過去的觀點也再度引發共鳴。他曾直言：「盜版漫畫的讀者不是我們的對手，他們是我們未來的受眾，他們的存在證明了市場需求已存在。」Boichi 認為，全球仍有許多讀者因缺乏健全的翻譯、出版基礎設施與發行網絡而無法取得正版授權作品，若一味要求他們支持正版並無實質意義。