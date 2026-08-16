日本人不敢住台中喊「太危險」！日作家逆風讚精彩 網：流氓到處都有

台灣各縣市的居住環境與治安狀況，向來是國內外民眾與移居者熱烈討論的焦點話題。日籍作家下坂泰生在臉書發文，指出最近台中發生許多糟糕的案件，不過他還是喜歡這裡，因為台中治安非常像他小時候的福岡縣筑豊地區，給了他一種相當令人懷念的感覺，表示相信40歲以上的福岡人也會有同感。

下坂泰生透露，最近在社群看到一位日本人旅遊台中後表示：「台中有很多流氓跟黑道，絕對不想住在台中，太危險」。對此，他笑道兩人想法完全不同，不知道是對方比較敏感還是自己個性特殊，但也不否定台中是個刺激的城市。下坂泰生補充若自己是年輕女生可能還是會怕，但對喜歡騎腳踏車的他來說，台中算是最精彩的城市。

談到家鄉福岡的現況，下坂泰生說明，好幾年前日本法律變嚴格之後，福岡的黑道幾乎都滅絕了，治安也因此改善超多。現在福岡的治安跟以前相比已經安全許多，因此相當歡迎大家來福岡玩。

貼文曝光後，不少網友表達對台中的看法，「台中我覺得治安還好，只是觀光景點不大吸引人」、「晚上九點以後不要一個人在外瞎晃都沒事」、「曾經生活過在台中整整4年，並沒有外傳這麼恐怖」、「台中治安並沒有壞到哪裡去，若有這麼恐怖，台中人早就反彈了」、「哪裡都有流氓好嗎？台中好山好水好資源」。

也有其他居住在台中的民眾表示，「台中氣候溫暖少雨、沒地震，的確不錯」、「住台中40年，不覺得治安很差。反而覺得去了南部才不適應，交通太糟」。