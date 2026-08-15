陳幸妤牙醫診所評論4.3星！患者曝她1個性超圈粉：很難得

前總統陳水扁女兒陳幸妤12日自曝與骨科醫師趙建銘離婚，消息引發外界關注，而她所開設的「陳幸妤牙醫診所」也意外成為討論焦點，事實上，該診所Google評論目前有4.3顆星，不少患者留言大讚陳幸妤「細心、專業」，且不會積極推銷療程。

作家黃大米在臉書分享「陳幸妤牙醫診所」相關評論，其中一名隱適美患者透露，過去曾詢問陳幸妤是否去過對面的醫美診所，因為自己想打肉毒，沒想到反而被當場勸退。陳幸妤直率表示，「我都沒打肉毒了，你年紀輕輕打什麼肉毒，浪費錢喔」，甚至笑著把患者請出診間，叫他不要亂花錢。

除了肉毒，患者想做牙齒貼片時，陳幸妤也曾直接反問「你又不是明星，幹嘛做那個」，沒有趁機推銷療程；若患者需要植牙一到三顆，她也會盡量控制在只做一顆。

貼文一出後，不少網友都大讚「陳醫師技術好又有耐心，解決了困擾我多年甚至還被其他診所直接打槍的問題」、「陳醫師為人親切專業、有耐心很詳細的說明隱適美的注意事項，洗牙也很仔細」、「陳醫師高超技術太棒了，顛覆了對牙醫的恐怖感了」、「我朋友都在她那邊看，他說她真的是一個非常有耐心的好醫師」、「所內的設備小細節也能看出對客人的用心」、「他台南的診都是很滿的，直來直往的，不會亂推銷」、「希望她可以回來台北開業」、「非常優秀，希望她越來越好」、「感覺從台北搭車去看也划算，安心感無價」、「有深厚的實力又真性情，超級欣賞」。

網友也發現，現年50歲的陳幸妤，與20年前相比似乎沒有太大變化，對比20年前曾在螢光幕前潑婦罵街的形象，現在真的沉穩超多，認為以50歲的年紀來說，維持得相當不錯。

對此，不少網友都表示「沒變胖，皮膚又保養好，沒有白頭髮」、「算保養不錯了，公司有45以上的看起來超老」、「生小孩+整天工作還算厲害」、「50這樣很厲害了，應該平常就有注重」、「只有一些小細紋，沒有太深的皺紋」、「一眼就認得出來，就表示沒什麼變」、「氣色也很好」。

此外，也有網友回應「50歲這樣還好，50歲又生了三個這樣很猛」、「根本就台灣李多慧」、「李多慧沒化妝老了應該就長這樣」、「台南李多慧」、「50素顏，3個小孩，真的猛」、「50歲還生三個，這樣算不錯了吧！」、「用50歲來說PR 95了」。