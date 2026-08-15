根本台灣李多慧！陳幸妤現身看不出已50歲 網驚：與20年前一模一樣

前總統陳水扁女兒陳幸妤近日因離婚消息受到外界關注。對此，一名網友發現，現年50歲的陳幸妤，與20年前相比似乎沒有太大變化，忍不住好奇「這樣算保養很好嗎？」。

這名網友在PTT以「陳幸妤50歲長這樣算保養很好嗎？」為題，指出陳幸妤此次露面最讓他意外的並非家庭風波，而是外貌狀態，直呼「怎麼陳幸妤跟20年前長得一模一樣」，對比20年前在螢光幕前潑婦罵街的形象，現在真的沉穩超多，認為以50歲的年紀來說，維持得相當不錯。

貼文一出後，不少網友都表示「沒變胖，皮膚又保養好，沒有白頭髮」、「算保養不錯了，公司有45以上的看起來超老」、「生小孩+整天工作還算厲害」、「50這樣很厲害了，應該平常就有注重」、「只有一些小細紋，沒有太深的皺紋」、「一眼就認得出來，就表示沒什麼變」、「氣色也很好」。

此外，也有網友回應「50歲這樣還好，50歲又生了三個這樣很猛」、「根本就台灣李多慧」、「李多慧沒化妝老了應該就長這樣」、「台南李多慧」、「50素顏，3個小孩，真的猛」、「50歲還生三個，這樣算不錯了吧！」、「用50歲來說PR 95了」。

事實上，很多人都好奇為何陳幸妤隱忍多年，現在在才突然重擊趙建銘？本站曾報導，律師李怡貞在「女人大律師李怡貞」臉書粉專表示，兩造可能正在打夫妻剩餘財產分配的訴訟，現在陳幸妤才發現，之前做出的錯誤財產贈與規畫。李怡貞推測，陳幸妤可能原本以為6000萬診所給趙建銘，之後離婚分財產，反正都還是要計算，但其實是不用的。夫妻贈與和繼承財產，都不需要計入婚後財產進行分配。

如果對方在婚姻期間毫無貢獻，有沒有辦法不讓對方分配差額？李怡貞說，民法親屬編110年1月20日修正公布民法第1030條之1第2項、第3項規定，也就是原本依法是要分差額的一半給對方，要是能舉證出來，說服法官對方就是個扶不起的爛泥，就有可能可以減少分配的比例，甚至免除。實務上的要件很嚴苛，因為再怎麼樣，另一方多少都會對家庭有所貢獻。這或許是陳幸妤在生日發評論的原因。