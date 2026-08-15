東京有毒！他1句話吸2.6萬網友按讚 齊呼：日幣不能留

日本是不少台灣人喜歡旅遊的國家。一名網友分享，明明身上沒什麼現金，卻還想再去東京，短短一句話意外戳中大批網友，貼文迅速吸引超過2.6萬人按讚，還有網友笑稱「眼淚可以流，日幣不能留」。

這名網友在社群平台「Threads」貼出一張東京街頭夜景，可以發現「ASAKUSA DON QUIJOTE（淺草唐吉訶德）」的招牌相當醒目，但他並非分享旅遊攻略，而是感嘆「明明沒什麼現金，卻還想再去東京」。

貼文一出後，不少網友都表示「東京不是有錢才想去，是去了之後更沒錢」、「你精準說出了我的心聲」、「應該是說所有台灣人都這樣吧，就算僅剩100元也要貢獻日本」、「月薪三萬多，但還是每年固定一兩次東京獨旅！超爽」、「沒錢才去東京，有錢的都去墾丁」、「魔法小卡！刷刷刷」。

此外，也有網友回應「淺草唐吉軻德，天啊，我明明只去過5天，卻永遠記得這一棟長這樣」、「可以在隔壁的法蘭斯座東洋館外面拍個照，那裡是傳奇導演著名演員北野武，年輕時在淺草學喜劇以及發跡的地方，算是聖地巡禮」、「最後一天通常笑不出來，行李拿不動還超重」、「不買東西光走走逛逛，也很有旅行的樂趣」。

不過，赴日旅行體力也是一大考驗。本站曾報導，一名女網友分享，近期赴日旅遊9天，返台後忍不住直呼，終於明白為什麼許多人出國都安排5天4夜，坦言旅行後半段體力消耗相當明顯，整個人玩到筋疲力盡，飯店房間也隨著入住天數增加變得越來越凌亂，桌面堆滿各種戰利品與生活用品，每次準備退房時，都得花上不少時間收拾、整理行李，讓她不禁感嘆，天數一拉長，真的比想像中還累。

對此，不少網友都認同，紛紛表示「去了日本11天，最後一天回台灣開心的要命」、「真的5天4夜差不多」、「5天4夜根本極限，我6天5夜才多一天就快死了」、「8天7夜極限了，5天4夜又覺得過很快」、「去5天，家人每天都在日本暴走，每天回到飯店都累到想哭，第三天就想回國了」、「有次跟家人出國9天8夜，最後3天我的腳開始痛」。

不過，也有網友持相反意見，指出「一天一個行程就不會累啦」、「其實10天以上不會累，會累是行程的問題」、「如果每天都像在國內假日時一樣睡到飽，甚至睡到快中午才從飯店出發，真的一點都不累」、「不要搞行軍行程其實還好」、「我去過日本10天的非常過癮，但不是趕行程那種安排」、「天數太少，很浪費機票錢」。