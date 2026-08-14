日本男生夏天仍穿長褲？他曝不穿短褲背後原因 過來人點頭：會被白眼

台灣一到夏天悶熱難耐，不論男女都盡量穿得清涼舒適，短褲更是夏天必備的服飾之一。有網友好奇同樣在夏天也是高溫酷熱的日本，為何鮮少看到男生穿短褲？貼文引起不少討論，有人認為日本人很在意他人眼光，但也有網友指出日本年輕人也是會穿短褲出門。

原PO在Threads發文表示，夏天到日本玩的時候，路上看到的男生都是穿長褲居多，讓他不解明明35°C的高溫，但在東京、大阪的街頭，甚至公司、學校、電車裡，卻幾乎沒有看到有日本男生穿短褲，「到底是不怕熱，還是有什麼文化原因？」

原PO補充表示，原本以為穿長褲是日本年輕人之間的流行，後來才知道這其實是日本人的價值觀。他說日本人從小就被教育「不要讓自己太突兀，也不要造成別人的困擾」，因此穿著上不是只考慮自己舒服，還要符合「這個場合應該有的樣子」。

原PO表示，日本的Dress Code（服裝規定）很嚴格，不論是公司還是學校，正式場合中男生就是要穿長褲，短褲反而比較適合居家、休閒、去海邊或放假才會穿的。此外，日本男生會在意別人的眼光，擔心穿短褲露出雙腿會被認為很像小朋友，因此認為長褲才是成熟、穩重的穿著。

貼文一出引起熱議，「比起短不短褲，我看一堆人穿西裝我才是真佩服，雖然有夏季用的，但也涼不到哪，我看了都想起疹子了」、「我也是有這種疑問，甚至看到有人穿長袖」、「因爲日本男性不能在公共場合露腿毛，會被視為不尊重」、「我也都穿長褲，不敢穿短褲出門，穿短褲在日本很容易被白眼」、「我日本老公連早上去丟垃圾一下也要整理頭髮、穿長袖長褲，他說這是一種禮貌」。

還有網友透露大阪穿短褲的男生其實很多，「大阪一堆啊」、「東京沒有，但是大阪很多短褲男耶」、「大阪短褲男很多啊…才剛回來」、「大阪穿短褲的其實還是很多呀，坐電車也常常看到，但非假日比較少是真的」。

《聯合新聞網》日前分享遠見文章，東京都今年4月推動「Tokyo Cool Biz」，開放公務員穿短褲、T恤與運動鞋上班，盼降低中暑風險，卻意外引爆「腿毛騷擾」與職場服儀性別雙重標準爭議。

不少女性在辦公室看見男同事裸露雙腿與濃密體毛時產生不適，還有人認為男性可以露腿消暑，女性卻得受傳統規範束縛，酷暑中得穿著不透氣的絲襪、長裙，部分職場甚至要求穿高跟鞋，形成明顯雙重標準。