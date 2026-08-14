聽到一堆人這樣唸LINE、Threads讓人很躁 網點頭：快牙起來

現代人不論手機或電腦都裝有通訊軟體Line，從上了年紀的長輩到學生族群通通都會使用，雖然很普及，但不少人唸出來的發音各有不同。有網友透露常聽到有人唸成「Nine」，讓他非常傻眼，貼文也引來其他人分享生活中各種奇奇怪怪的發音。

這名網友在臉書「一個他媽的社團」發文表示，常常聽到許多人把Line唸成「Nine」，不懂為何L、N的發音不分，讓他越聽越覺得很躁。

貼文引起不少討論，「不覺得有點可愛嗎？」、「聽得都快牙起來了」、「再、在都不分了，賴、奈不分也沒什麼大不了」、「就像有人ㄣ跟ㄥ分不出來一樣吧？」、「長輩好像比較容易，其他有些是裝可愛」、「沒關係，隨便了，聽得懂就好」。

還有網友分享各種聽過的不標準發音，「還有人『好冷』說『好能』我也很躁」、「還有『熱』唸『樂』的」、「冷氣唸ㄋㄣˇ氣的也有」、「Type-C一堆唸Tape-C也是很煩」、「沒什麼好奇怪的啦，7-11都可以唸成『say 蚊』了」、「板南線都能『綁囊線』了」、「YouTube唸you-to-be比較糟糕」、「把Z唸成『利』的讓我更不舒服」。

其中「Threads」的發音也引來熱議，有網友直言「大家把Threads唸『脆』，外語系的我聽了更躁」，不少人看了笑稱：「不跟唸脆別人不知道啊」、「脆是中文，就像很多台灣沒有的東西，就會直接用接近的中文發音代替的意思一樣」、「唸『史瑞紫』有好一點嗎？」、「脆也是最方便的唸法，正常唸太累了」。