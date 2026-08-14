UNIQLO自助結帳秒辨識！網友好奇原理 官方小編神回笑翻

日本平價服飾品牌UNIQLO深受台灣消費者喜愛，近年各地門市陸續導入自助結帳機，消費者只要將商品放入指定區域，機器便能快速辨識品項、數量及價格，不必逐件掃描條碼。近日有網友在社群平台Threads發文詢問「為什麼衣服丟進去，它就知道我買什麼？」貼文引發熱烈討論，甚至吸引UNIQLO台灣官方留言，逗笑不少網友。

原PO日前分享在UNIQLO使用自助結帳的經驗，發現只要將衣服放進機器的感應區，系統很快就列出所有商品資訊，並且快速結帳，讓他直呼神奇，「UNIQLO這台是什麼原理？為什麼衣服丟進去，它就知道我買什麼？」短短兩天，貼文已經達到312.4萬次瀏覽，還有5.8萬人按讚。

貼文引起不少討論，「有時候會有點失準，重複放個幾次就正常了」、「我也覺得超厲害！前幾天去買驚訝到了，一開始還在找掃碼的在哪」、「這個只要靠近就會掃到，根本還不用放進去，上次因為這樣多結到別人的衣服」、「迪卡儂也是啊，放進去就知道你買了什麼」、「我第一次用都覺得好神奇，我覺得超級市場都需要這部」、「很正常，日本超市買東西，非常複雜多樣商品，也都可以識別」。其中還釣出UNIQLO小編留言回覆「Magic~」，笑翻不少人。

有內行人解答UNIQLO自助結帳機採用的是RFID（無線射頻辨識）技術，衣服標籤裡藏有晶片，結帳機器會感應RFID，然後列出品項編號、算錢、結帳，雖然方便結帳，但也容易成為宵小行竊手法。

定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」曾表示，日本近幾年出現小偷為偷衣服把RFID電子標籤切斷，然後將RFID丟在架上其他衣服的口袋。如果別人買到該件衣服，結帳時機器判斷會是兩件衣服。由於數據上的數量跟實際庫存數量一樣，所以店家盤點時候很難發現。