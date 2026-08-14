台灣改日本時區「下班多1小時陽光」？網友：真正問題在工時

台灣目前採用UTC+8時區，與中國、馬來西亞及新加坡等地相同。近日出現「台灣是否該改用UTC+9、與日本採用同一時區」的討論。一名網友發文指出，若改為UTC+9，下班後就可能多享有陽光，不過也可能增加航空、金融及系統調整等成本。對此，有網友認為，與其更改時區，不如重新檢視現行工時，若能縮短工作時間，才是解決「下班沒陽光」問題的根本方法。

一名網友在Threads發文表示，近期許多人討論台灣是否應該更改時區，有人提議將時區改為UTC+9，與日本採用同一時區，理由是讓台灣人下班後能享有更多陽光。從地理位置來看，台灣目前採用UTC+8，若改為UTC+9，就類似「全年實施日光節約時間」，優勢是上班族下班後不容易遇到天色已暗的情況，作息也可能更接近部分高緯度國家。

原PO隨後指出，改變時區也會產生隱形成本，例如航空公司需要重新調整航班時刻表，金融業跨國交易的系統與伺服器也可能需要重新調整。此外，若改為UTC+9，夏季可能出現凌晨4點半左右就天亮的情況，早晨氣溫也可能提早升高，因此他詢問網友，是否值得為了下班後多一點陽光而調整時區。

此文一出，多數網友認為，與其更改時區，政府更應該檢視工作時間。縮短工時不僅能讓民眾下班後享有陽光，也能有更多時間接送孩子、買菜及準備晚餐。如今不少公司中午不計工時，上班時間延長才會導致下班見不到陽光，假如計工時，就能4點或5點下班，「不愁沒陽光」。

也有不同意更改時區的網友提到節能問題。假設有人下班回家後習慣開冷氣，一直使用到晚上9點才關閉，若改為UTC+9，生活作息也跟著延後一小時，可能變成晚上10點才關冷氣，未必能達到所謂的「日光節約」效果。

該網友進一步指出，高緯度的歐洲國家下班後可能會到公園野餐或前往酒吧，但台灣人的下班生活未必需要依賴陽光。再者，如果冬天天亮時間延後一小時，民眾早晨摸黑的時間也會增加，可能反而需要消耗更多照明能源。原PO認為，所謂的「日光節約」未必適合台灣，甚至可能只是將生活作息整體提前一小時，並增加早晨使用照明設備的需求。

不過，也有支持改為UTC+9的網友認為，台灣與日本往來密切，若採用相同時區，雙方在商務、旅遊及日常交流上都會更加方便，搭乘飛機往返日本時也不必處理時差問題。此外，台灣與韓國的交流也可能因此更加便利，因此認為改變時區仍值得討論。

事實上，台灣過去曾在民國34年（1945年）至民國69年（1980年）期間，於部分年份實施「日光節約時間」（Daylight Saving Time，DST），將時鐘調快1小時，讓民眾能在天黑前充分利用自然光，以達到節約能源的目的。隨著台灣在1970年代逐步轉型為工商業社會，家用電器普及，加上工作與生活型態改變，日光節約時間的效益逐漸降低，政府最終於1980年正式取消日光節約時間。