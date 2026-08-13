去福岡別只逛唐吉訶德！網友曝隱藏店家 護髮神品便宜千元

一名網友日前到福岡旅行，意外買到一款在台灣髮廊相當熱門的護髮產品，價格卻比台灣便宜不少，讓他忍不住直呼「簡直賺爆」。他將購買地點與使用方式分享到Dcard後，也引發不少網友熱議，紛紛表示要先存下來，下次到日本旅遊時跟著買。

原PO表示，自己這趟旅程原本最想買的就是「京喚羽」護髮產品，因為在台灣髮廊做一次護髮就要約2000元，平時看到護髮噴霧、髮油也常因價格太高而下不了手。他出發前曾爬文看到日本唐吉訶德有賣，沒想到跑了別府及天神西通門市詢問，店員都表示沒有。

後來原PO看到其他網友分享，福岡的髮品店SEAM（シーム）天神大名有販售京喚羽，巧的是店家就在自己飯店對面，而且還可以辦理退稅。他最後挑了較滋潤的金色系列，包括護髮噴霧及髮油，並表示店員建議護髮噴霧可在濕髮時使用，正好符合他平常先在濕髮使用護髮品、吹乾後再抹髮油的習慣。

最讓原PO驚喜的是價格，他表示，同款產品和自己平常去的髮廊相比，「直接一瓶價差1000，簡直賺爆」。他也分享，店內除了京喚羽，還有Milbon、卡詩等台灣髮廊常見品牌，因此提醒想在福岡採買髮品的人，不一定要特地跑唐吉訶德找。不過他也補充，SEAM天神大名只能刷卡、不能使用現金。

貼文曝光後，不少網友立刻留言，「太讚了吧，很懂找店買喔，我要存下來下次去日本掃貨」、「剛好安排要去福岡玩就看到這篇，感謝原PO分享」、「能刷卡滿方便的」，顯然不少人都對旅日購買髮品的價差相當有興趣。

京喚羽是日本沙龍護髮品牌TOKIO IE在台灣常見的稱呼，旗下有洗髮、護髮、髮油及免沖洗護髮等產品。以部分免沖洗護髮商品來看，日本售價大約落在4000日圓上下，折合新台幣約800多元；台灣通路依系列與容量不同，常見售價約1200至1700元左右，若是在髮廊購買，價差還可能更明顯。不過實際售價仍會依店家、退稅與促銷活動有所不同。