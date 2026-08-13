補足最後一哩路？TPASS納共享機車掀熱議 反對派：本質難改

TPASS是政府推動的大眾運輸月票方案。近日民進黨台北市長參選人沈伯洋提出政見，盼將共享機車納入TPASS適用範圍。一名網友發文，表示自己每天使用TPASS後很有感，認為若再加入共享機車，未來或許真的不需要買機車。消息引發網友熱議，有人認為能提升公共運輸便利性，也有人擔心共享機車若變成通勤工具，無法真正減少壅塞，車輛調度與停車問題也成為討論焦點。

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日舉行首場政見發表會，推出五大政策願景「HEART」，希望用「心」四年後讓市民會感覺到五個改變，政策亮點包含TPASS納共享機車、捷運站提供換衣沖洗設備、推動婚育宅和青年宅等。他希望把共享機車串起自行車通勤路網，補足「最後一哩路」，縮短轉乘時間也兼顧環保。

一名網友在Threads發文，表示TPASS原本的初衷是讓民眾多多搭乘大眾運輸工具，減少使用私人運具，每天搭乘的話的確很有感。近日沈伯洋提出將TPASS納入共享機車，他覺得這項提議會讓TPASS的概念變得更加完整，「未來好像真的不需要買機車了」。

此文一出，網友們大致分為兩派，其中支持派認為，共享的運具雖然不算是大眾運輸工具，但能夠補足大眾運輸「最後一哩路」，更可以減少私人運具的使用，這種全新的想法很有意義，的確可以嘗試看看。

另有網友舉例，很多人即使買了車也不一定每天都會使用，閒置的時間比使用時間多，如果透過該政策能提升共享運具的使用與輪轉，讓民眾不用買車的話，的確有機會釋放城市空間，讓市區不那麼擁擠。例如UBike進入台大校園後，就成功改善了私有單車停放的亂象與空間不足的問題，「環境真的煥然一新很多」。

不過反對派指出，機車的本質仍然是「一人一台」，並沒有像大眾運輸那麼便利，即使該政策實行，也很難改善尖峰時段交通壅塞的現象，主要原因在於「市區的停車格不夠」，租借的騎士趕上班又要找停車位還車，恐怕會更麻煩。另外，為了解決尖峰時段沒公共運輸、離峰時段郊區很多車的狀況，租車公司還必須派遣人力調度，實行下來恐怕有諸多疑慮。

還有網友說，機車是機動性很高的交通工具，如果實行該政策，會有壓倒性的吸引力，反而會讓民眾更不願意搭乘大眾運輸，更無法解決尖峰時段的塞車潮，如果想補足最後一哩路的問題，可以增設Ubike站或增設加價購共享機車方案就好，否則在民眾沒有放棄購買機車、共享機車又吸引通勤族轉騎乘的話，交通狀況只會更糟糕。