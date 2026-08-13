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不能低估台東！他租機車憂「太硬」 內行教省力玩法：沿途賞美景

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友規劃台東旅遊，發現各景點相隔很遠，擔心騎車會太累。 聯合報系資料照
一名網友規劃台東旅遊，發現各景點相隔很遠，擔心騎車會太累。 聯合報系資料照

台東景點分散，規劃行程時，很容易因為交通距離太長而傷腦筋。一名網友近日準備到台東旅遊，原本打算4人租2台機車，卻發現各景點動輒相隔20、30分鐘，不禁擔心全程騎車會不會太累。對此，有網友推薦不妨把金崙當作住宿據點，搭火車抵達後，可在當地安排海灘、溫泉等行程，再延伸到多良、土坂等景點，讓整個旅程不用一直趕路。

一名網友在Threads發文，開門見山地表示自己「低估」了台東，他第一次規劃去台東旅遊，原本打算4個人租2台機車，一天花的費用頂多800元上下，覺得挺省錢的，但在查閱相關行程後才發現不對勁。

原PO指出，台東很多景點都很分散，點到點的車程大約都要花費20到30分鐘，並且都在不同方向，於是請教網友到台東旅遊騎機車是否會「太硬」？同時也擔心租車的費用過於昂貴。

此文一出，不少網友熱心地分享「省力」的行程，有網友建議以金崙當作據點遊玩，從火車站出來後，可以先走路去看海灘疊石，順便泡溫泉，之後再去找吃或住的地方，也可以直接聯繫當地的溫泉民宿接送，接著再去參加原住民導覽解說體驗活動，因為當地離多良、土坂很近。

該網友提議，接下來可以直接搭火車去太麻里站，那裡有貓咪土地公廟、曙光白沙海灘可以遊玩或參觀，或者直接在金崙住兩天，隔日再搭火車去池上看稻浪，傍晚再回金崙就好；也可以直接去台東逛街，晚上回金崙休息。以金崙當作據點規劃行程，既可以節省租車費用，也能夠玩得開心。

還有網友強烈建議開車，因為台東的太陽非常猛烈，即使是陰天也可能曬傷，況且4個人租車平均分下來的費用也沒多少。另有網友分享租車的花費，指出很多租車公司都有優惠，他們每天租車的費用僅1500元而已，加上油錢大約1700元，如果兌換到免費續租時數還能多玩兩小時，非常划算。

如果打算騎機車旅遊的話，有位網友分享自己的經驗，他預約租車兩天共花費850元，先去太麻里、多良，再去鹿野住兩晚，隔日早上去看熱氣球、中午去成功吃海鮮、海邊咖啡廳看海，再回到市區逛夜市，最後一天回火車站。他強調台東很適合騎機車玩，一趟行程下來只加兩次油，非常便宜，而且沿途風景很美。

到台東旅遊該買什麼「戰利品」呢？一名女網友分享，自己到台東旅遊時一路買了諸多戰利品，包含烤玉米、鯛魚酥、柚子鹽爆米花、紅烏龍夾心、烏龍茶豆干、限定口味乖乖、乾拌麵，以及瑞穗米、池上米等在地特產，幾乎把台東各式特色食品一次買齊，讓她笑稱「我只是去一趟台東，以為出國了一趟」。

台東 旅遊 國旅 機車 溫泉

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