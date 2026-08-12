日本人竟看不懂「日文」 台灣徽章1串文字笑翻網友：要先學會台語

台灣人諧音哽創意再進化，連日本人看到都一頭霧水！一名日本遊客日前來台旅遊，在逛商場時看到兩款印有「りしれ供さ小」及「Shhh！りがわ惦惦」的徽章，原以為是日文，卻怎麼看都看不懂，忍不住拍照發文求助。沒想到不少台灣網友看到後笑翻，原來這些看似日文的文字，竟是利用日文假名搭配漢字，拼出帶有台語諧音的口語及粗話，被笑稱是「只有台灣人才懂的日語」。

這名日本網友曾於2024年來台旅遊，逛街時發現兩款造型徽章，上頭分別印著「りしれ供さ小」與「Shhh！りがわ惦惦」，由於內容讓他完全無法理解，因此將照片分享到社群平台X，詢問網友「誰能幫忙解讀一下？」貼文曝光後，台灣網友紛紛熱心解答，才揭開這場「偽日文」謎題。

其中「Shhh！りがわ惦惦」利用日文假名「りがわ」的讀音，搭配「惦惦」，組合起來就是台語「你給我惦惦」，意思是叫人安靜、閉嘴；另一款「りしれ供さ小」則利用「りしれ」的讀音，搭配後方文字，對應台語就是「你是在供三小」，用來表達「你在說什麼」或「你在講什麼鬼話」，屬於較粗魯的質問語氣。

部落客「旅人老K 偏愛日本」轉發這則貼文時也笑說，日本人來台灣，總會看到連日本人也不懂、只有台灣人懂的日語，讓不少網友大讚台灣人的諧音哽已經玩到跨語言境界。

貼文引起許多討論，「我居然看得懂」、「台灣的諧音觸手早就滲透各種語言了」、「哈哈哈哈…學過五十音的台灣人才知道」、「台灣人限定的加密日文」、「讀不懂50音，但好像看懂了，雖然只懂右邊」、「這是N6等級」、「りしれ供さ小這個應該是有名到有日本人也懂了」、「台灣人學50音，日本人學漢字加注音再加台語」。