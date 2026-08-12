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7-11包裹取貨1新制掀爭議 一票人憂沒隱私、結帳時間變長

聯合新聞網／ 綜合報導
有超商員工透露未來民眾領取「0元包裹」時，必須在機台螢幕上簽名。照片為示意圖。 聯合報系資料照
有超商員工透露未來民眾領取「0元包裹」時，必須在機台螢幕上簽名。照片為示意圖。 聯合報系資料照

網購已成為現代人日常，不少民眾下單後會選擇到超商取貨。不過，有一名自稱7-ELEVEN員工的網友透露，8月18日起，民眾領取「0元包裹」時，必須在機台螢幕上簽名，消息曝光後引發熱烈討論，有人認為能減少紙張使用，也有人擔心個資、隱私及取貨速度受到影響。

原PO日前在Threads發文表示，「下周開始0元包裹取貨需要簽名喔，簽螢幕上那種」，並透露新制預計8月18日實施。他解釋，主要是希望讓門市員工確認包裹確實有經過收銀機，同時逐步將紙本單據數位化，以減少紙張使用，不過目前仍會提供紙本明細。

不過民眾若擔心簽名涉及個資或隱私，原PO也提供另一種方式，建議可以使用OPENPOINT數位皮夾的條碼取貨，透過該方式領取0元包裹，就能免除出示證件及簽名等程序。

消息曝光後，網友反應呈現兩極。多數人對新制感到不滿，認為取貨流程可能因此變得更加耗時，也可能有洩漏個資的風險，「又要把結帳時間拖長了，有夠麻煩」、「拿包裹沒手了，還要簽名」、「簽螢幕很沒隱私」、「感覺好擾民」、「雖然省紙但超浪費時間，尤其高來客的門市真的很煩」、「不想個資留給超商…簽名算個資吧」；不過也有人支持簽名，「太好了，我支持簽名」、「其實還不錯啊，減少包裹被偷的機會」。

其中有網友直言簽名很沒意義，自己都亂簽，原PO則提醒若顧客在螢幕上的簽名過於潦草，門市人員認為無法辨識，可能會要求重新簽名。

包裹 取貨 7-Eleven 超商 個資

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