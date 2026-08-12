不到一個月…台北捷運1指標將走入歷史 網友：以後廣播超拗口

台北捷運淡水信義線東延段進入通車倒數，預計最快8月底通車，終點站也從「象山站」變成「廣慈/奉天宮站」，對此有網友感嘆剩下不到一個月，「往象山 」就將走入歷史。貼文一出引起熱議，不少人非常期待快點通車，但也有人覺得站名相當拗口。

這名網友在Threads發文，並PO出捷運列車和月台上各種「往象山」的標語和標示，表示「最快剩不到一個月，『往象山』將走入歷史」，貼文不到24小時就吸引了52萬次的瀏覽，不過還是有人不曉得是什麼原因，也有部分網友好奇「廣慈/奉天宮站」的取名和位置。

許多網友議論紛紛表示，「想到之後會廣播『本列車往廣慈/奉天宮』就覺得很拗口」、「我看很多站都已經換上新的路線圖了，只是暫時用貼紙貼住」、「廣慈真的很像要去進香」、「很像整台車是要去進香的」、「我以後站在那邊都要重新思考我現在要往哪邊」、「又多一站可以睡了」、「廣慈奉天宮在哪啊？」、「不能只叫廣慈或奉天宮嗎？」、「趁現在趕快多搭~我還是比較習慣聽往象山的車」。

也有不少人相當期待，「有種參與歷史的感覺，以後可以跟別人說『唉，你知不知道以前紅線只有淡水到象山？』」、「希望我開學後能趕上廣慈通車的那天」、「趕快開通，我就能直接搭到阿嬤家不用轉公車」、「讚喔，去信義區公所就方便多了」。