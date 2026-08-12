日本遊客逛小北百貨狂買30多件戰利品 網笑：像台灣人逛唐吉訶德

台灣本土生活百貨「小北百貨」竟成為日本遊客的「失心瘋景點」！一名日本網友日前在IG分享來台旅遊時逛小北百貨的影片，原本只是朋友帶他入店，沒想到一逛就上癮，之後每次來台都特別造訪，甚至一次買下超過30件商品，還笑稱「感覺很好、很興奮，整個陷進去」，讓台灣網友笑翻，直呼這就像台灣人赴日旅遊時逛唐吉訶德、大創一樣。

該名日本網友在IG上傳影片，並寫下「台灣旅行，小北百貨，心情寫照」的文字。影片裡他說道「第一次是朋友帶著我去的，我平時根本不碰這些東西」，還描述原本只是抱著去看看的心態，最後卻越陷越深，甚至還花了很多錢，並且帶著朋友一起入坑。

從影片畫面可見，這名日本網友在小北百貨內仔細挑選各式生活雜貨，從板夾、冷凍袋、塑膠免洗餐盤、塑膠袋，到電動車照後鏡、賣叭噗冰淇淋常見的橡皮喇叭等，琳瑯滿目的商品都成為他的探索目標。

而他最後帶回日本的「戰利品」更讓網友傻眼，只見滿滿一地商品，包括小豬撲滿、拖鞋、桌用小掃把、原子筆組、鐵湯杓、茄芷袋，以及「禁菸」、「錄影監視中」等各式壓克力標示牌，數量超過30件，儼然把小北百貨當成大型伴手禮店。

影片曝光後引發熱烈討論，不少台灣網友笑稱，「這就是日本人看台灣人在唐吉訶德、大創掃貨的感覺嗎？」、「小北竟成為日本人爆發採購魂的所在」、「你買了很多我從來沒買過的東西」、「小北上癮」、「突然想到我去日本也是超愛逛他們當地的五金行」、「這種店真的進去會迷失很久」、「台版的唐吉軻德」。還有人分享，過去曾在小北看到日本遊客購買信箱、拜拜用鴛鴦托盤和敬茶杯組等商品，顯見外國遊客對台灣日常生活用品的獨特興趣。

之前《聯合新聞網》也報導過有日本遊客來台爆買的情況，當時一名日本人來台買了重達35公斤的伴手禮，除了美食名產以外，竟然連小吃店碗盤、拜拜用的紅色供品盤，甚至商場常見的黃色「小心地滑」告示牌也一併搬回家，讓不少人看了也相當傻眼。