不關較省電？租屋族實測吹到「變貧冷氣」 電費1個月飆7千

夏季高溫持續，不少民眾開冷氣的時間大幅增加，如何使用才能省電，一直以來都是網路熱議話題。近日Threads上有網友分享電費帳單，抱怨「是誰說冷氣一直開會比較省電的？」強調自己沒有頻繁調整溫度或開開關關，沒想到持續運轉的結果，卻是「錢包也持續轉帳」，讓他的8月電費帳單飆出7145元。

貼文曝光後，網友紛紛分享自家冷氣的使用情形。不少人認為，單純比較電費金額，其實很難判斷究竟哪種使用方式比較省電，因為包括住宅坪數、冷氣數量、機型、噸數、設定的溫度及隔熱條件等因素都可能造成電費的差異。

也有人分享自己的經驗，家中同樣長時間使用冷氣，「我也是兩台幾乎開著，超貴」。但一名網友表示，若使用變頻冷氣、設定在25至26度，並非一定會出現高額電費，自己甚至「整年連冬天都沒在關」，夏季最高約3000元，非夏季約1600至1800元；另一名網友則透露，家中約20坪，「沒關過，一個月3000元」。

原po於留言區補充道，原本只是單純抱怨電費，沒想到引來不少網友分享「冷知識」，他進一步公布租屋處使用的分離式冷氣機，不僅是傳統定頻機型，而且製造年份是民國91年，讓他大呼：「跟我差不多老了，天啊！」

原po透露，這台老冷氣如今已成為讓自己「變貧」的家電，後來與房東協調好要更換機種，忍不住笑稱「可喜可賀」。他也藉此提醒民眾，千萬不要只看到網路上「冷氣開著不要關比較省電」的說法，就直接照做，應先確認自家冷氣的種類、使用年限與能源效率。他自嘲「神經太大條」，直到看到電費帳單後才發現，家中使用的是超過20年的老舊定頻冷氣，只能「後悔莫及」。