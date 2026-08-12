他見蛤蜊偷吃培根牛喊客訴 錢都道歉「應重視職場倫理」笑翻16萬網友

火鍋店裡蛤蜊會「偷吃」牛肉？一名網友在Threads分享近日在錢都日式涮涮鍋用餐時拍到的有趣畫面，只見鍋中的蛤蜊竟伸出疑似「腳」的構造，碰觸一旁的培根牛，畫面看起來就像蛤蜊正在「偷吃」培根牛，讓原PO忍不住標註「偷吃被抓到」，並笑稱要找錢都的客訴電話，投訴「我的蛤蜊在偷吃我的培根牛」。

原PO分享影片及照片後，留言區迅速歪樓，不少人看到畫面都笑翻，吸引逾20萬名網友按讚。有人認真替這隻蛤蜊「辯護」，照片中伸出來的其實是蛤蜊的「斧足」，笑稱這個畫面看起來像是蛤蜊用腳在「挑逗培根牛」，更進一步問：「錢都有禁止辦公室戀情嗎？」

還有人說此番景象已經不是第一次看到，另有網友補充蛤蜊的小知識，表示畫面中的確是蛤蜊伸出的腳，但蛤蜊是用「濾食方式」進食，所以不用擔心，若真的吃進去了，就能吃到牛肉口味的蛤蜊肉，「也不是很虧」。也有網友好奇詢問「蛤蜊偷吃培根牛是新鮮的象徵嗎？」、「蛤蜊也會肚子餓？」。

錢都親發聲：還沒下鍋，不要急著開吃

該起畫面瘋傳後，錢都日式涮涮鍋官方也現身留下「聲明稿」，全文以蛤蜊與培根牛的「職場倫理」角度幽默回應，讓網友笑翻，獲逾16萬按讚。

錢都在聲明中寫道，針對網友反映「蛤蜊在盤中疑似偷吃培根牛」一事，決定代表蛤蜊「向同事培根牛鄭重致歉」。官方進一步表示，經內部了解，蛤蜊當時「並無惡意」，只是「一時亂了分寸」，不慎與培根牛發生「不必要的近距離接觸」，若因此造成培根牛不適，深感抱歉。

錢都也透露接下來的「內部處置」，已嚴正提醒旗下眾蛤蜊：「還沒下鍋，就不要急著開吃。」指出公司一向重視「職場倫理與同事情誼」，針對此次事件，將持續關心雙方後續關係，也希望蛤蜊能深刻反省，「不要因為一時嘴饞，影響同事間的和諧」。

網友們對錢都的回應大為讚許，官方非但沒有把事件當成負面客訴處理，而是順著網友「偷吃」的玩笑接球，以「同事」、「近距離接觸」、「職場倫理」等說法延續敘事相當高明，「這致歉文跟店家態度必須去Google評論給5顆星」。