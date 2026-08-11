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吹同牌變頻電費差3倍！她喊「別再關冷氣」：2個月帳單僅1千

聯合新聞網／ 綜合報導
手工巧克力店店長高小凌貼出自己家中的電費單，兩個月僅1000元。示意圖，非當事人。 圖／AI生成
手工巧克力店店長高小凌貼出自己家中的電費單，兩個月僅1000元。示意圖，非當事人。 圖／AI生成

夏天高溫難耐，如何開冷氣才能兼顧舒適與省電？手工巧克力店店長高小凌在臉書分享省電實務經驗，貼出自家一樓5至7月兩個月累計僅1000元的電費單，並強調「真的不要再關冷氣了！」。高小凌特別說明，這項省電奇蹟的前提是家裡必須使用「一級節能變頻冷氣」，只要掌握正確的使用觀念與設定技巧，就算長時間不關冷氣，電費依然可以維持在相當親民的數字。

高小凌說明，自家一樓主要用電來自超級大噸數的大金變頻冷氣，以及17公斤的熱泵式洗衣機，其他電燈、吸塵器與廚房多項家電皆正常使用。一樓空間約30坪，且客廳、洗衣間與廚房無隔斷，全靠這台大冷氣控溫。平常設定在28度搭配「自動風量」，人多時調降至26度加電扇，從不關冷氣，出門時調高溫度，回家再調低加循環扇。

高小凌也拿爸媽家做對比，透露他們的電費是自己的三倍以上。雖然兩家都使用大金變頻冷氣，但老人家觀念改不過來，一天到晚將冷氣「開開關關」，不相信「定溫+自動風量」比較省電的講法，她無奈嘆「電費會說話」。

貼文底下網友紛紛留言呼應，「真的不需要一直開開關關，一些老舊觀念該改一改」、「我房間冷氣幾乎24H沒在關，小孩房9點睡覺開到天亮，一個月也沒多少錢」，但也有人覺得28度不夠冷，「冷氣開28度怎感覺像沒開一樣，我房間都開24度」。

另有網友提出其他影響電費的因素，「有獨立電表會差很多的，大樓無法分電表累計計算費用會到很高」、「隱藏用電魔王是加熱類的，製冷類的真的都小咖」、「看來重點是大噸數冷氣機」、「要省電，噸數真的也是要夠大，不然壓縮機也是一直轉不停，冷氣寧願買大噸數」。

還有網友提醒家電舊換新也很重要，「家裡如果有超過15年以上的冰箱也是建議汰換掉，簡直是吃電怪獸」、「冰箱如果沒在煮飯建議買小一點，或中型有分別冷藏冷凍的即可！真的會省很多」。

冷氣 電費 省電 帳單

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