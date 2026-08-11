台東玩一趟像出國！她曬滿車戰利品 全網點頭：差點提不回來

不少人到台東旅遊，除了欣賞山海景色，也會順手採買在地伴手禮。一名女網友分享，自己到台東旅遊時，一口氣跑了台東、富里、池上等地的5間農會超市，結果一路買到停不下來，戰利品甚至直接塞滿整台車，讓她笑稱「沒事真的不要滑脆，我只是去一趟台東，以為出國了一趟」。貼文曝光後，立刻引發不少網友共鳴。

這名女網友在社群平台「Threads」分享一張照片，可以發現戰利品琳瑯滿目，包括烤玉米、鯛魚酥、柚子鹽爆米花、紅烏龍夾心、烏龍茶豆干、限定口味乖乖、乾拌麵，以及瑞穗米、池上米等在地特產，幾乎把台東各式特色食品一次買齊，讓她笑稱「我只是去一趟台東，以為出國了一趟」。

貼文一出後，不少網友都表示「存！台東也這麼好買的嗎」、「滿載而歸耶！這趟台東之旅收穫滿滿」、「妳這好多我沒刷到的，完了也變成我的清單了」、「台東農會真的超好買，又大又漂亮，很多便宜但精緻的伴手禮」、「哈哈！我們也是把當地農會當作是免稅店在買」、「台東農會很好買，原本單純去台東住一晚看看海，結果在農會買太多，差點提不回來」、「去到台東的農會，真的是各種口味各來一包」、「這掃貨能力太瘋狂，農會到底有什麼魔力」。

此外，也有網友分享自身經驗，指出「富里農會的牛奶皇后米，很好吃」、「台西烤玉米，超級好吃」、「每篇關於台東農會的文，我都要推一次這個紅烏龍茶餅」、「紅烏龍夾心很好吃」、「臭豆腐餅乾很好吃」、「我週五週六台東看熱氣球！第二站車頂箱已滿」。

除了台東外，宜蘭也有不少伴手禮吸引大家搶購。本站曾報導，一名網友分享，近期到奕順軒羅東門市，上午9點30分一開門，瞬間大批顧客一擁而入，開始瘋狂掃貨，短短5分鐘，熱門麵包幾乎全數售罄，讓他相當傻眼，好奇這些麵包究竟有何魅力，能吸引這麼多人專程排隊購買？

對此，不少網友都表示「拜託大家別再去了，我當地人都買不到很困擾」、「就是這些觀光客，害我買不到紅酒莓果麵包」、「剛出爐的菠蘿是真好吃」、「奕順軒麵包我只愛菠蘿」、「去宜蘭我一定去買奕順軒的麵包，我一次都買1000多元，放在冷凍庫」、「蔓越莓乳酪一定要買爆」、「它真正強的地方，是你挑不出整間店有什麼難吃的品項」、「蔥麵包好吃」。