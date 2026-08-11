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住台太久被同化？德國帥哥曝家中1規矩 全網爆共鳴

聯合新聞網／ 綜合報導
在台灣生活的德國帥哥Max分享自己意外養成的「台式拖鞋規矩」，讓他忍不住問自己：「我什麼時候變成這樣的？」圖/取自Max IG
在台灣生活的德國帥哥Max分享自己意外養成的「台式拖鞋規矩」，讓他忍不住問自己：「我什麼時候變成這樣的？」圖/取自Max IG

不少台灣人回到家，第一件事就是換上室內拖鞋。對此，在台灣生活的德國帥哥Max分享自己意外養成的「台式拖鞋規矩」，讓他忍不住問自己：「我什麼時候變成這樣的？」貼文一出後，引起不少網友共鳴。

Max在在社群平台「Instagram」貼出「德國的房子、台灣的規矩」系列哏圖，笑稱自己以前明明一雙拖鞋就能走遍全家，如今家裡卻不知不覺變成分區使用，包括浴室拖鞋、客廳拖鞋、廚房拖鞋以及樓上專用拖鞋等，彼此之間都有不能跨區的「潛規則」。

Max進一步說明，浴室拖「這雙只走三步，但它有它的尊嚴」，客廳拖則「絕對不能進浴室，這是原則問題」；至於廚房拖，則是因為擔心油污，就連樓上樓下也不能隨意混穿，「樓下的不能上來，樓上的也下不去」，讓他笑稱「我什麼時候變成這樣的？」

貼文一出後，引起多數網友共鳴，紛紛表示「少了一雙陽台拖」、「真的，沒陽台拖我走不出陽台」、「廚房很容易很油或是地板有點濕濕的，踩出去很可怕」、「你還要有客人拖，避免客人腳污染家裡的地板」、「每個地方都需要有自己的拖鞋，憲法有規定」、「廚房拖鞋絕對禁止到臥室，這是首則」、「換鞋不小心跨區還會像被電到一樣嚇到」、「理解相當正確」。

此外，還有網友回應「我是每一區都有兩雙，因為要分洗澡前跟洗澡後」、「客廳拖還要分回家後洗腳前和洗完澡後的」、「不一樣的拖鞋分類，很有儀式感」、「穿錯真的會挨罵」。

德國 哏圖 拖鞋 浴室 台灣人

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