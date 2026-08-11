網紅狂推1旅遊勝地！她跟風氣炸「史上最難玩」 兩派網友掀論戰

近年東南亞旅遊夯，越南富國島也成為不少旅客眼中的度假首選。不過，一名網友抱怨富國島天氣又熱又潮濕，直言「五星飯店根本不五星」，還酸說如果想體驗「人間疾苦」，不妨親自去一趟。貼文曝光後引發熱烈討論，有人分享自身經驗表示認同，也有人認為富國島本身沒有問題，關鍵可能是「沒去對地方」。

這名網友在社群平台「Threads」表示，當初看不少YouTuber大力推薦富國島，實際造訪後卻發現天氣又熱又潮溼，五星級飯店一點都不五星，認為去一趟感受人間疾苦後，會超級無敵想念自己的sweet home，直呼富國島是「史上最難玩的地方」。

貼文一出後，引起不少網友共鳴，紛紛表示「終於有人說實話」、「真的耶，一去到就超想家」、「實話！富國島真的爛到爆！夜市東西貴然後重複性高，又沒有多樣性，景點也不多，認真東南亞還是只推泰國」、「飯店出來的水根本有夠髒，還好有裝過濾蓮蓬頭」、「形容的好貼切」、「東南亞除了泰國，其他地方是真的完全沒興趣，原本以為印尼夠難玩了，沒想到惡魔在富國島」、「去了十幾個國家，富國島絕對是最後悔去的地方」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「飯店不錯呀，4-5千的私人海灘都做得很不錯，氛圍很chill」、「你沒去萬豪旗艦店嗎？很讚，海灘很美、果凍海、東西很好」、「我跟全家去過5次，每次都很好玩，舒服、好吃，5星級resort幾乎完美，不知道是你沒去對地方還是怎樣」、「我是領隊～常常帶客人去玩，七月底也剛帶家人從富國島回來，我覺得很不錯呀」。

出國旅遊最怕踩雷，但也有不少國家讓人一去成主顧，玩完仍會忍不住想再訪。本站曾報導，一名網友詢問「有沒有那種去了就會想再去第二次的國家？」希望大家分享值得二訪的旅遊地點。

對此，不少網友都分享自己的口袋名單，紛紛表示「匈牙利的布達佩斯！美到像誤闖夢境」、「清邁，去完回來心還是留戀著它」、「泰國永遠玩不膩」、「捷克去一次懷念一輩子」、「葡萄牙絕對是被低估的國家，自助友善、食物美味」、「克羅埃西亞，超chill海港城，每天就是喝酒、發呆、吹海風、看夕陽」、「馬爾地夫，一回國就開始想念」、「阿根廷不是去了會想再去，是去了就會想移民」、「去過那麼多地方，只有一個結論，只要錢砸得夠多，去哪都好玩」。

此外，也有網友大推冰島，直言「就算已經去了三次，還是想再去第四次！之前就聽過有人說，冰島只有0次和無數次」。