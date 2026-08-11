進房先敲3下？日本客好奇「台灣飯店禮儀」 網加碼習俗：代表尊重

出門旅行入住飯店時，從拿到房卡、打開房門到整理行李的流程，每個國家旅客各有不同習慣。一名日本觀光客近日來台旅遊，詢問進入飯店房間前是否需要先敲門三次，再向房內說明入住日期與停留時間。問題曝光後，引發台灣網友熱烈討論，有人認為敲門是對房內可能存在的房客表示尊重；也有人分享「沖馬桶、拉出床下棉被、鞋子不要擺太整齊」等台灣民間流傳的其他住宿習俗。

一名日本觀光客在Threads發文，詢問在台灣旅行的習俗，例如進入飯店房間時先敲門三次、再把房門稍微打開，接著說「我們從今天入住，預計住到○月○日，請多多關照」，好奇是否真的有這樣的禮儀需要遵守。

此提問引來台灣網友熱烈回應，不少人表示，台灣確實有進房前先敲三下門，並說「不好意思，打擾了」的習慣，除了是禮貌之外，也帶有對傳統民俗與「看不見的存在」表示尊重的意味。

除了敲門以外，有網友分享另外三種住宿習慣。首先是進房後要馬上沖馬桶，意指把房間中不好的氣場給衝出去；接著是把床下的棉被拉出來，民俗上認為可以避免「鬼壓床」，但從現實角度來看，也有人解釋這樣能讓房務人員知道床鋪曾被使用，方便後續整理。

最後是鞋子不要擺放太整齊，建議一個鞋子歪一點，或是兩個鞋子放遠一點都可以。網友指出，除此之外還有很多禁忌，都是台灣民間習俗，並沒有科學根據，僅供外國朋友參考。

還有網友說明，無論是否迷信，在進門前先敲門都是一種禮貌或提醒，他曾遇過明明還沒退房，房務人員直接刷卡進來的情況；他的家人也遇過櫃台人員給重複的房卡，導致明明待在自己房間，卻被其他旅客刷卡進門，因此開門前先敲門是讓房間裡的人有所準備，避免上述情況發生。

不過一位曾在飯店工作的網友分享，自己從前也有進房前敲門的習慣，但開始在飯店工作後逐漸改觀了，原因在於飯店每天都有不同旅客進出，房客退房後也會有房務人員進行清潔，房間並不是一個長時間「沒人打擾」的空間，因此後來認為敲門與否比較偏向「個人習慣」，而不是必須遵守的規矩。

民俗專家王老師曾拍短片提醒，鬼月入住新房間，一開始不要急著關門，因為關門鬼就出不去了，建議先將房內所有燈光打開，再把窗簾拉開，接著打開手機指南針，站在房間中央，面向南方，心中默念：「我今天想要住此房間，如有打擾請離開，乾元亨利貞」，總共要念三次。他解釋「乾元亨利貞」是宇宙最原始的能量，就像陽光普照，念誦時瞬間提升周圍陽性磁場，鬼自然待不住想離開。