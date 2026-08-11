玩澎湖別踩雷！半個在地人揭必知7事：吃早餐前先思考行程

目前正逢澎湖旅遊旺季，不少遊客趁著假期前往離島享受旅遊的樂趣。一名曾在澎湖讀大學的網友分享，自己畢業10年後仍每年回澎湖旅遊，觀察到不少遊客容易忽略當地環境與氣候差異，因此整理7項旅遊提醒，從防曬、住宿位置、海上活動，到暈船、潮汐與騎車安全都有，提醒旅客出發前先做功課，才能玩得盡興又安全。

一名在澎湖讀大學，如今已畢業10年仍會每年固定回訪的網友在Threads發文，表示很多觀光客來澎湖玩的時候總是沒有做功課，導致旅途不順利，因此他提醒7大注意事項，助大家玩得開心。他首先提到，澎湖的太陽非常毒辣，外出時請務必穿外套、擦防曬，不要只穿背心就出門，否則很可能會曬傷甚至脫皮。

第二，訂飯店或民宿時請看Google上的地址，不要貪便宜選擇太偏遠的飯店，否則連便利商店都沒有，非常不方便；5到8月期間不要去海上牧場，不然熾熱的陽光會讓你非常難受，甚至會被曬到吃不下東西，建議4月或9月再去比較好玩。

夜釣小管也要衡量好價錢再去，如果業者開價300元到450元，就代表太貴了，且幾乎都釣不到，除非你有豐富的釣魚經驗，並且認識當地的漁民願意帶你去遠一點的海域再考慮。

容易暈船的人一定要備妥暈船藥，去七美、望安或吉貝前請服用，上船時坐中間或後面位置比較不暈，坐穩後就盡量逼自己睡著，早餐也不要吃太多，如果剛好颱風來襲的話建議直接省略早餐，不然會暈船暈得很慘。

另外，去任何景點要先查詢行車時間與距離，想欣賞海景務必查當地的漲潮與退潮時間，否則若遇到漲潮就只能看到汪洋一片。最後，騎車一定要戴安全帽、不超速，遵守交通規則，不然「警察在等你」。

曾有網友發文，好奇澎湖的自然景觀豐富，為何人氣與濟州島、沖繩差很多。對此，網友們認為機票少、沒國際飯店與政府規劃等因素，都是澎湖觀光業受阻的原因；此外澎湖公車班次也很少，對不騎車、不租車的旅客來說是個難題，相較之下，濟州島公車就方便很多。