休旅成王道？台灣暢銷車前10名剩1房車 網揭優勢：關鍵不只大

房車失寵了嗎？一名網友發文，指出近期台灣暢銷車排行榜，前10名幾乎都由休旅車包辦，很好奇其中的原因。對此，不少網友認為休旅車除了空間較大外，對有長輩或家庭需求的車主來說較為實用，不過也有網友認為房車在操控、穩定性與駕駛感受上仍有優勢，開過休旅後反而更想換回房車。

台灣車市2026年第一季暢銷車排行榜，前十名銷售車款之中，共有九款車屬於休旅，顯見當前市場以休旅車馬首是瞻，並有四款進口車入榜。而在所有車型中，僅有Toyota Corolla Altis一款房車入榜，排在第九名。

2026年第一季暢銷車TOP 10 1. Toyota Corolla Cross 2. TOYOTA RAV4 3. Tesla Model Y 4. Ford Territory 5. Lexus NX 6. TOYOTA YARiS Cross 7. Honda HR-V 8. Honda CR-V 9. TOYOTA Corolla Altis 10. Lexus RX

一名網友在Threads發文，表示今年台灣暢銷車排行榜裡只剩一台房車，前面幾乎都是休旅車，顯示民眾消費習慣正在改變。假如現在想買房車，身旁許多人都會問為何不買休旅車，房車後座不夠高、空間不夠放嬰兒車等缺點，似乎成為民眾買車的重要考量。

但原PO也提到，房車其實還有很多優點，比如重心低、風阻小、上下車較為便利等等，因此詢問網友現在改買休旅車的原因何在。

此文一出，網友們細數休旅車的優點，有人指出休旅車上下車對膝蓋比較友善，反而房車較為吃力，而且如果發生追撞事故，開房車的話會直接衝進大車的底部，造成的傷害比休旅車還要大。上述觀點原PO也認同，到了一定年紀，膝蓋狀況不好的話，爬進房車裡的確比較吃力，且輪椅要塞進狹窄的後備箱也很不方便。

有網友認為休旅車的優勢在於空間大與使用的便利性，例如可以直接把包包放在腳邊，不會占用到其他座位，對家庭來說非常方便。也有網友提醒，休旅車雖然看起來車身大，但不代表車內一定寬敞，還是要根據實際空間判斷。

不過仍有一些網友認為房車比休旅車好開，有人分享原本是開休旅車，換車後才發現房車開起來更加穩定，操縱和路感也比休旅車更好，因此未來仍會考慮買房車。

網友同時也認為，休旅車主打的「高視野」優勢並沒有那麼明顯，因為現在道路上休旅車數量增加，即便坐得比較高，實際駕駛時仍可能被其他車輛擋住視線。

有網友總結，無論是房車還是休旅車，「買自己喜歡的就好了」，現代單身人口比例很高，除非有工作需求需要高底盤、輕度越野或載貨需求，否則不一定要買休旅車，畢竟市區有的停車場比較狹窄，開休旅車還不見得進得去。