上廁所橫跨「2縣市」？ 中橫隱藏打卡景點曝光

上個廁所竟然還要「跨縣市」？知名臉書粉絲專頁「中橫路況交通資訊站」日前發文分享，位於合歡山遊客中心前的觀景台公廁，因地理位置正好橫跨縣市交界，出現了「左邊女廁算花蓮轄區，右邊男廁算南投轄區」的奇特現象。小編直言自己只是想上個廁所，卻要特地「去南投上廁所，再走回花蓮」，逗趣發文引發熱議。

「中橫路況交通資訊站」小編於粉專發文指出，走下合歡山觀景台公廁的樓梯後，左手邊的女廁屬於花蓮縣轄區，右手的男廁則歸屬南投縣轄區。這意味著男性民眾若要如廁，等於直接從花蓮跨越縣界進入南投。小編也忍不住在留言區表示：「上個廁所怎麼感覺好像有點遠……」。

這個隱藏景點曝光後，不少人發揮創意幽默笑喊：「男投女蓮，剛好極具在地特色」、「去南投上完廁所，再跑去花蓮洗手」、「老公在南投便所，老婆在花蓮便所」、「上個廁所還能順便解鎖跨縣市打卡成就」。

除了搞笑回應，這間特殊地理位置的公廁也引發不少網友對於行政轄區界線的熱烈討論。有網友好奇問道：「那清潔阿姨的薪水預算是南投編一半、花蓮編一半嗎？」、「如果夫妻一起下車上廁所，等於老公去南投、老婆留花蓮」；也有部分常客認真地分享經驗，表示合歡山高海拔地區氣候涼爽，簡直是「不用開冷氣的自然系公廁」。

不過，也有內行網友查閱地圖後指出，縣界實際劃線可能稍有偏差，但此類橫跨縣市或鄉鎮交界的景點，往往都能為旅程增添不少趣味性與話題。